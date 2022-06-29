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28 минут назад

Инструкция: что делать, если защемило шею

Мира Маркина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Вы повернули голову в сторону и ощутили резкую боль? Вероятнее всего, произошло защемление корешков, идущих от спинного мозга, или накануне мышцы шеи оказались перенапряжены. Как помочь себе и в том, и в другом случае расскажет “Рамблер”.

Инструкция: что делать, если защемило шею
Фото: flickr.comflickr.com

Обеспечить покой

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Как только вы почувствовали боль, следует лечь на ровную и твердую поверхность. Не двигайтесь в течение 15 или 20 минут. После, сохраняя плавность движений, встаньте. Старайтесь не поворачивать голову.

Приготовить компресс

Оберните шею теплым полотенцем, шерстяным шарфом или приложите грелку с горячей водой. Это поможет унять резкую боль. Однако компресс рекомендуется держать не более 15-20 минут, также не следует засыпать с ним. Грелку предварительно оберните тканью. Стало слишком горячо или кожа покраснела? Уберите грелку.

Принять обезболивающее

Если ранее врач назначил вам препараты для компенсации болевого симптома при защемлении, то можно воспользоваться ими. Однако помните, что не нужно смешивать разные лекарства, нарушать дозировку в надежде как можно скорее облегчить состояние.

Мазь на основе ибупрофена, диклофенака или ментола также поможет устранить боль. Но не пользуйтесь ей дольше трех дней подряд.

Обратиться за квалифицированной помощью

Защемление в шее – повод обратиться к врачу. Это необходимо для того, чтобы выяснить причину появления неприятных ощущений. Откладывать посещение специалиста не стоит, если у вас наблюдаются

  • сильная головная боль,
  • головокружение,
  • тошнота или рвота,
  • мелькание мушек или пятен перед глазами,
  • нечеткость зрения,
  • онемение руки,
  • сильная мышечная слабость.

С такими симптомами на фоне защемления можно обратиться в травмпункт или поликлинику напрямую, а также вызвать скорую помощь.

В интернете можно встретить советы по избавлению от защемления в шее с помощью гимнастики. Насколько это безопасно, мы поговорили с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.

Когда мы говорим о шейном отделе позвоночника, это любимая история неврологов, потому что они любят делать на них блокады обезболивающих препаратов. Это очень быстро снимает боль, и эта блокада считается спасением от головной боли. Но это не так, потому что они блокируют исключительно болевой синдром. Если мы хотим докопаться до причины, здесь должен быть другой терапевтический подход.

Защемление – это история, которая связана с мышечным спазмом, который спазмирует нерв, и в результате нарушается его иннервация, что приводит к болевому синдрому. Поэтому лечение можно поделить на несколько этапов. Первый – наиболее острый, и здесь самым эффективными будут внутримышечные и внутривенные инъекции. Второй – этап таблетированного курсового лечения. Третий этап связан с определенной гимнастикой (лечебной физкультурой), возможно проведение физиотерапевтического лечения. Поэтому упражнения можно делать, но ни в коем случае не в острую фазу.

В первые два-три дня после защемления шею нельзя перенапрягать, делать массаж или зарядку. После стихания острой боли можно будет постепенно возвращать весь объем движений.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"
Болезни и лекарства,
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