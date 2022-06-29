Инструкция: что делать, если защемило шею

Вы повернули голову в сторону и ощутили резкую боль? Вероятнее всего, произошло защемление корешков, идущих от спинного мозга, или накануне мышцы шеи оказались перенапряжены. Как помочь себе и в том, и в другом случае расскажет “Рамблер”.
Как только вы почувствовали боль, следует лечь на ровную и твердую поверхность. Не двигайтесь в течение 15 или 20 минут. После, сохраняя плавность движений, встаньте. Старайтесь не поворачивать голову.
Оберните шею теплым полотенцем, шерстяным шарфом или приложите грелку с горячей водой. Это поможет унять резкую боль. Однако компресс рекомендуется держать не более 15-20 минут, также не следует засыпать с ним. Грелку предварительно оберните тканью. Стало слишком горячо или кожа покраснела? Уберите грелку.
Если ранее врач назначил вам препараты для компенсации болевого симптома при защемлении, то можно воспользоваться ими. Однако помните, что не нужно смешивать разные лекарства, нарушать дозировку в надежде как можно скорее облегчить состояние.
Мазь на основе ибупрофена, диклофенака или ментола также поможет устранить боль. Но не пользуйтесь ей дольше трех дней подряд.
Защемление в шее – повод обратиться к врачу. Это необходимо для того, чтобы выяснить причину появления неприятных ощущений. Откладывать посещение специалиста не стоит, если у вас наблюдаются
С такими симптомами на фоне защемления можно обратиться в травмпункт или поликлинику напрямую, а также вызвать скорую помощь.
В интернете можно встретить советы по избавлению от защемления в шее с помощью гимнастики. Насколько это безопасно, мы поговорили с врачом общей практики Денисом Прокофьевым.