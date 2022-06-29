Инструкция: что делать, если защемило шею

Когда мы говорим о шейном отделе позвоночника, это любимая история неврологов, потому что они любят делать на них блокады обезболивающих препаратов. Это очень быстро снимает боль, и эта блокада считается спасением от головной боли. Но это не так, потому что они блокируют исключительно болевой синдром. Если мы хотим докопаться до причины, здесь должен быть другой терапевтический подход.



Защемление – это история, которая связана с мышечным спазмом, который спазмирует нерв, и в результате нарушается его иннервация, что приводит к болевому синдрому. Поэтому лечение можно поделить на несколько этапов. Первый – наиболее острый, и здесь самым эффективными будут внутримышечные и внутривенные инъекции. Второй – этап таблетированного курсового лечения. Третий этап связан с определенной гимнастикой (лечебной физкультурой), возможно проведение физиотерапевтического лечения. Поэтому упражнения можно делать, но ни в коем случае не в острую фазу.



В первые два-три дня после защемления шею нельзя перенапрягать, делать массаж или зарядку. После стихания острой боли можно будет постепенно возвращать весь объем движений.

Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"