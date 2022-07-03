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33 минуты назад

Правда ли, что левши живут меньше

Даша Краснова

Все, что выходит за рамки среднестатистического, вызывает интерес и опасения. Незнание рождает множество мифов, один из них, что левши живут меньше правшей. "Рамблер" выяснил, так ли это.

Правда ли, что левши живут меньше
Фото: unsplashunsplash

19 мая 1988 года научный журнал Nature опубликовал краткий отчет двух психологов под названием “Живут ли правши дольше?”. Халперн и Корен указали, что в качестве источника они использовали "Бейсбольную энциклопедию" Райхлера 1979 года. В книге как раз были указаны не только даты рождения и смерти, но и метательная и отбивающая рука.

Средний возраст смерти для 1472 правшей составил 64,64 года (средний возраст = 15,5), а для 236 левшей - 63,97 года (средний возраст = 15,4). Разница небольшая, но все-таки она есть.

Позже эти же исследователи проанализировали жителей двух округов южной Калифорнии. Две тысячи анкет подвердили тот факт, что правши живут дольше. По мнению исследователей, левши чаще получают травмы и имеют более слабый иммунитет.

Позже эпидемиолог Кеннет Ротман раскритиковал подобные методы исследования. По его мнению, сравнение среднего возраста смерти бессмысленно, так как предполагает сравнение только численных показателей.

Пользуясь этим методом, можно прийти к выводу, что детский сад более опасен, чем обучение десантников, поскольку средний возраст смерти детей в детском саду ниже, чем у обучаемых десантников.

Затем ученые проанализировали датский реестр близнецов. Взяли 118 пар близнецов с противоположными руками и определили, кто из них умер первым.

Однако никаких доказательств различий в выживаемости между правшами и левшами не было. Так что продолжительность жизни и владение руками совершенно не связаны.

Болезни и лекарства,
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