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2 часа назад

Первые признаки: как выявить менингит на начальной стадии

Катерина Саломе
Жито Алексей Владимировичэксперт

Менингит — воспаление оболочек головного мозга. Заболевание может нанести организму непоправимые последствия, поэтому так важно диагностировать его на ранней стадии. О том, как это сделать, в беседе с "Рамблером" рассказал Алексей Жито.

Первые признаки: как выявить менингит
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

По словам специалиста, существует множество различных причин развития недуга. В основном, это инфекционные факторы: бактерии и вирусы, уточнил эксперт.

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Инфекционный менингит — это менингит, который провоцируется бактериями, вирусами и грибками. Из вирусных факторов: это кишечные вирусы, герпес. Из бактериальных: кишечная палочка, листерия, туберкулез. Существует и грибковый менингит. Реже бывают менингиты, обусловленные облучением головного мозга, химиотерапией.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.
Как отметил доктор, существует ряд симптомов, характерных для этого заболевания. Среди них терапевт выделил следующие:
  • тошнота,
  • рвота,
  • головная боль,
  • боль при движении глазных яблок,
  • боль при движении головой,
  • боль при ходьбе,
  • потеря сознания,
  • отсутствие аппетита или желания пить.
Наш головной мозг заключен в черепе и покрыт оболочками, как только они воспаляются, происходит дикий приток крови и, как следствие, отек. Отек в черепе вызывает давление головного мозга: останавливается дыхание, останавливается сердечно-сосудистый центр и наступает смерть. Если мы говорим о бактериальном или вирусном менингите, летальность очень высокая.
Жито Алексей Владимирович
Жито Алексей ВладимировичВрач-терапевт, эндокринолог, кардиолог, к.м.н.

Также врач подчеркнул, что даже в случае, если удастся сохранить пациенту жизнь, его могут ожидать крайне неприятные последствия, такие как частая тошнота, постоянные головные боли, метеозависимость. Примечательно, что велика вероятность, что симптомы останутся на всю жизнь.

Болезни и лекарства,
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