Первые признаки: как выявить менингит

Наш головной мозг заключен в черепе и покрыт оболочками, как только они воспаляются, происходит дикий приток крови и, как следствие, отек. Отек в черепе вызывает давление головного мозга: останавливается дыхание, останавливается сердечно-сосудистый центр и наступает смерть. Если мы говорим о бактериальном или вирусном менингите, летальность очень высокая.