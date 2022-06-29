Онколог назвала провоцирующие рак виды бюстгальтеров

«Ношение узкого, неподходящего белья ухудшает циркуляцию лимфы в молочных железах, что впоследствии может привести к развитию онкологических патологий»,

Кроме того, появление злокачественных новообразований могут спровоцировать данные предметы гардероба из синтетических тканей. В них грудь перегревается и потеет, что приводит к усилению кровообращения, ускорению обменных процессов и в результате — к патологическим изменениям в организме, объяснила Вагабова.