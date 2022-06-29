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1 час назад

Российский онколог назвала провоцирующие рак виды бюстгальтеров

Lenta.ru

Российский онколог-маммолог, пластический хирург Ирайсат Вагабова назвала провоцирующие рак виды бюстгальтеров. Комментарий эксперта публикует «Доктор Питер».

Онколог назвала провоцирующие рак виды бюстгальтеров
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, опасность для женского здоровья представляют тесные изделия, которые сдавливают тело.

«Ношение узкого, неподходящего белья ухудшает циркуляцию лимфы в молочных железах, что впоследствии может привести к развитию онкологических патологий»,

— рассказала врач.

Кроме того, появление злокачественных новообразований могут спровоцировать данные предметы гардероба из синтетических тканей. В них грудь перегревается и потеет, что приводит к усилению кровообращения, ускорению обменных процессов и в результате — к патологическим изменениям в организме, объяснила Вагабова.

Болезни и лекарства,
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