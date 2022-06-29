Как ускорить заживление ранки после комариного укуса

Покраснение и зуд в месте укуса могут пройти за пять дней, но если расчесать кожу, то заживление ранки может растянуться на месяц, предупредила в интервью радио Sputnik врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

По словам врача, заживление ранки от комариного укуса можно ускорить на три-пять дней. В этом могут помочь регенерирующие средства, например препараты с календулой или арникой.

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«Если применять регенерирующий крем, то заживление раны произойдет в среднем на три-пять дней быстрее. Помимо ускорения процесса восстановления, применение этих средств гарантирует нормальное заживление — без рубцов и следов, что очень важно»,

— заключила Жабоева.

Ранее «Царьград» со ссылкой на источник, писал о мифах, связанных с тем, как бороться с комарами. Так, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский отметил, что один из распространенных мифов — о вреде репеллентов. На самом деле, по словам эксперта, никакой опасности для человека эти химические составы не несут, если их правильно применять. Главное, всегда читать инструкцию.

Еще один миф — комары реагирует на естественный запах тела, потому частые водные процедуры смогут отогнать насекомых. По словам Марьинского, комар может почувствовать человека в любом случае.

Третий миф касается пахнущих растений — лавра, лаванды, базилика, герани. Если расставить на подоконниках горшки с этими представителями флоры, то они отпугнут насекомых. Эксперт отметил, что, возможно, к подоконнику комары не подлетят, но запах цветов не настолько сильный, чтобы защитить человека от укусов.

В свою очередь, врач-педиатр Ольга Герасимова напомнила, как защититься от укусов клещей, которые также начали проявлять активность в жаркий сезон. Она посоветовала при походе в лес надевать одежду, закрывающую все тело, а также обрабатывать одежду специальными спреями-репеллентами. При возвращении домой одежду стоит встряхнуть, а тело осмотреть на присутствие клещей и других насекомых.