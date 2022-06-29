Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+22° в 
USD 52.97EUR 55.89
Войти в почту
55 минут назад

Врач рассказала, как ускорить заживление ранки после комариного укуса

Парламентская газета

Покраснение и зуд в месте укуса могут пройти за пять дней, но если расчесать кожу, то заживление ранки может растянуться на месяц, предупредила в интервью радио Sputnik врач дерматолог-косметолог Светлана Жабоева.

Как ускорить заживление ранки после комариного укуса
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

По словам врача, заживление ранки от комариного укуса можно ускорить на три-пять дней. В этом могут помочь регенерирующие средства, например препараты с календулой или арникой.

Видео дня

«Если применять регенерирующий крем, то заживление раны произойдет в среднем на три-пять дней быстрее. Помимо ускорения процесса восстановления, применение этих средств гарантирует нормальное заживление — без рубцов и следов, что очень важно»,

— заключила Жабоева.

Ранее «Царьград» со ссылкой на источник, писал о мифах, связанных с тем, как бороться с комарами. Так, научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии Вадим Марьинский отметил, что один из распространенных мифов — о вреде репеллентов. На самом деле, по словам эксперта, никакой опасности для человека эти химические составы не несут, если их правильно применять. Главное, всегда читать инструкцию.

Еще один миф — комары реагирует на естественный запах тела, потому частые водные процедуры смогут отогнать насекомых. По словам Марьинского, комар может почувствовать человека в любом случае.

Третий миф касается пахнущих растений — лавра, лаванды, базилика, герани. Если расставить на подоконниках горшки с этими представителями флоры, то они отпугнут насекомых. Эксперт отметил, что, возможно, к подоконнику комары не подлетят, но запах цветов не настолько сильный, чтобы защитить человека от укусов.

В свою очередь, врач-педиатр Ольга Герасимова напомнила, как защититься от укусов клещей, которые также начали проявлять активность в жаркий сезон. Она посоветовала при походе в лес надевать одежду, закрывающую все тело, а также обрабатывать одежду специальными спреями-репеллентами. При возвращении домой одежду стоит встряхнуть, а тело осмотреть на присутствие клещей и других насекомых.

Защититься от инфекционных заболеваний, переносимых клещами, поможет прививка. «Как правило, вакцина переносится достаточно легко, могут наблюдаться поствакцинальные реакции в виде болезненности, повышения температуры, но они, как правило, держатся до трех суток, зато дают хороший защитный эффект», — цитирует Герасимову «360».

Болезни и лекарства,Ольга Герасимова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители