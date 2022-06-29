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27 минут назад

Названы самые опасные для здоровья последствия инсульта

Lenta.ru

Одним из самых опасных для здоровья последствий инсульта является слабоумие, заявил врач-кардиолог, доктор медицинских наук Заур Шугушев. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист назвал россиянам недуги, которые могут развиться после инсульта.

Названы самые опасные для здоровья последствия инсульта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медик отметил, что при инсульте страдают как когнитивные, так и физические способности человека. По его словам, у больного нарушается правильная моторика движений, теряется способность внятно говорить, части тела перестают хорошо слушаться, может наступить частичный или полный паралич, развивается слабоумие.

При этом, согласно опыту Шугушева, если человек пережил микроинсульт и восстановился после него, всегда сохраняется риск повторного, более сильного инсульта с серьезными последствиями для здоровья.

«Если был один инсульт, который не привел к инвалидности, то это не значит, что второй и третий гарантированно обойдут человека стороной. Чаще всего за микроинсультами следует инвалидизирующее нарушение церебрального кровообращения»,

— пояснил специалист.

После сильного инсульта пациент вряд ли сможет вернуться к образу жизни, который вел до болезни, подчеркнул кардиолог, потому что нервная система практически не восстанавливается, но лекарственная терапия и своевременная медицинская помощь помогут предотвратить рецидив недуга. В заключение врач призвал внимательно следить за здоровьем сердца, так как каждый третий инсульт приводит к летальному исходу.

Болезни и лекарства,
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