Признаки, которые указывают на скорую смерть человека

Врач антивозрастной медицины Екатерина Шумилина, физиогномист Елена Мифф и эзотерик Елена Кузьмицкая рассказали, как по внешнему виду человека определить, что он пребывает в критическом состоянии здоровья.

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По словам Шумилиной, одной из предпосылок к летальному исходу может быть биохимическая смерть клетки. Этот процесс происходит из-за скопления в клетке сбоев в функциях организма, что впоследствии приводит к снижению энергообъема.

Специалист Мифф добавила, что о критическом самочувствии человека также может говорить изменение формы лица и нехватка упругости в коже.