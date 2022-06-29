Признаки, которые указывают на скорую смерть человека

Врач антивозрастной медицины Екатерина Шумилина, физиогномист Елена Мифф и эзотерик Елена Кузьмицкая рассказали, как по внешнему виду человека определить, что он пребывает в критическом состоянии здоровья.
По словам Шумилиной, одной из предпосылок к летальному исходу может быть биохимическая смерть клетки. Этот процесс происходит из-за скопления в клетке сбоев в функциях организма, что впоследствии приводит к снижению энергообъема.
Специалист Мифф добавила, что о критическом самочувствии человека также может говорить изменение формы лица и нехватка упругости в коже.
Эксперт Елена Кузьмицкая, в свою очередь, рассказала, что также важно обращать внимание на изменения в биополе человека. Лучше всего изменения в эмоциональном состоянии человека замечают животные. Если хозяин начинает чувствовать себя плохо, питомцы могут проявлять агрессию или требовать много ласки, передает Пятый канал.