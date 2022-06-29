Психиатр назвала болезни из-за одиночества

«Очень важно помнить, что, в отличие от всех других живых организмов на Земле, люди — это самые социальные существа. Для нас общение — это залог выживаемости. И если контактов меньше обычного, организм на биологическом уровне начинает испытывать состояние стресса, которое, затянувшись, может перейти в дистресс. Это когда стрессовые адаптационные механизмы нарушаются, истощаются и человек начинает болеть, причем чем угодно. Получается такой психосоматический механизм по принципу — „там, где тонко, там и рвется“, в зависимости от того, у кого какие слабые места. У кого-то это желудочно-кишечный тракт, у кого сердечно-сосудистая система»,