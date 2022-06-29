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1 час назад

Психиатр назвала болезни из-за одиночества

Ura.Ru

Одиночество и отсутствие общения могут привести к дистрессам, которые в свою очередь могут неблагоприятно сказаться на желудочно-кишечном тракте и сердечно-сосудистой системе. Об этом в беседе с URA.RU в Международный день объятий рассказала психиатр, психотерапевт, руководитель центра психотерапии, кандидат медицинских наук Виктория Читлова.

Психиатр назвала болезни из-за одиночества
Фото: Ura.RuUra.Ru

«Очень важно помнить, что, в отличие от всех других живых организмов на Земле, люди — это самые социальные существа. Для нас общение — это залог выживаемости. И если контактов меньше обычного, организм на биологическом уровне начинает испытывать состояние стресса, которое, затянувшись, может перейти в дистресс. Это когда стрессовые адаптационные механизмы нарушаются, истощаются и человек начинает болеть, причем чем угодно. Получается такой психосоматический механизм по принципу — „там, где тонко, там и рвется“, в зависимости от того, у кого какие слабые места. У кого-то это желудочно-кишечный тракт, у кого сердечно-сосудистая система»,

— объяснила Виктория Читлова.

Психиатр отметила, что у пожилых людей из-за одиночества снижается продолжительность жизни.

«Есть исследование, что среди пожилых людей, которые испытывают одиночество, высока склонность к депрессиям, к ухудшению их соматических заболеваний, что снижает качество и продолжительность жизни. Так что, безусловно, социальная изоляция в разных ее формах, приводит к высокой вероятности развития тревожно-депрессивных состояний, а также разных других физических болячек. Все связано, одно с другим»,

— подчеркнула Читлова.

Праздник объятий (Hug Holiday) отмечается ежегодно во всем мире 29 июня. В этот день принято обниматься даже с незнакомыми людьми. Считается, что дружелюбные прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную нервную систему.

Болезни и лекарства,
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