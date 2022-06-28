В Петербурге планируют наладить полный цикл выпуска лекарств

Производители медикаментов в Санкт-Петербурге будут выпускать продукцию полного цикла, включая готовые препараты, фармацевтические субстанции и интермедиаты. Об этом сказал во вторник на заседании городского правительства председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Кирилл Соловейчик.
"Мы предусматриваем производство в Санкт-Петербурге не только конечных лекарственных препаратов, но и препаратов по полному циклу, то есть, фармацевтических субстанций и интермедиатов", - сказал Соловейчик.
Он сообщил, что для обеспечения лекарственной безопасности Санкт-Петербурга проведен анализ выпускаемой продукции и разработок фармацевтических компаний, подготовлены офсетные контракты.
"Мы полностью проанализировали выпуск наших промышленных предприятий в части международных непатентованных наименований и фармацевтических субстанций. Мы понимаем, кто что производит, понимаем, какие инвестиционные разработческие проекты ведутся нашими предприятиями, с одной стороны, и мы понимаем спрос комитета по здравоохранению в части потребности льготного сегмента. Мы сформировали проект распоряжения по первому офсетному контракту по закрытию необходимых позиций, и сейчас ведем работу по формированию следующего офсетного контракта, чтобы закрыть потребность льготного сегмента", - отметил глава комитета.
По его словам, следующим этапом будет такой же анализ в части медицинских изделий и наполнения аптек лекарственными препаратами, произведенными в Санкт-Петербурге.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщал в интервью ТАСС, что город испытывает сложности с поставкой импортных лекарств и сырья из-за разрыва логистических цепочек. При этом, по словам Беглова, необходимые средства на закупку лекарств для обеспечения жителей зарезервированы, это защищенная статья расходов.