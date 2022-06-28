В Петербурге планируют наладить полный цикл выпуска лекарств

"Мы полностью проанализировали выпуск наших промышленных предприятий в части международных непатентованных наименований и фармацевтических субстанций. Мы понимаем, кто что производит, понимаем, какие инвестиционные разработческие проекты ведутся нашими предприятиями, с одной стороны, и мы понимаем спрос комитета по здравоохранению в части потребности льготного сегмента. Мы сформировали проект распоряжения по первому офсетному контракту по закрытию необходимых позиций, и сейчас ведем работу по формированию следующего офсетного контракта, чтобы закрыть потребность льготного сегмента", - отметил глава комитета.