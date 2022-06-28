Рецептурные лекарства разрешат продавать в России онлайн

Министерство экономического развития России предложило провести эксперимент по розничной торговле рецептурными лекарственными препаратами дистанционно. Ведомство подготовило соответствующий законопроект. Сейчас продавать лекарства, отпускаемые по рецепту, дистанционным способом запрещено. Их можно только забронировать онлайн, а получать всё равно нужно лично. В ряде регионов эту норму хотят отменить.

Фото: Секрет фирмы Секрет фирмы

Как следует из документа, тестировать дистанционную торговлю рецептурными лекарствами будут в Белгородской области, а также в Москве и Подмосковье. Эксперимент продлится с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Таким образом власти хотят поддержать малый аптечный бизнес, а также сделать рецептурные препараты более доступными для граждан.

«Пилот» не коснётся сильнодействующих лекарств, препаратов с наркотическими и психотропными веществами и их прекурсорами. Отдельные ограничения могут распространить на снотворные, седативные, антидепрессанты и анксиолитики.

Дистанционно нельзя будет купить онлайн радиофармацевтические и иммунобиологические лекарства, препараты с долей этилового спирта более 25% и те, которые нужно хранить при температуре ниже 15 ˚С.

Подготовить законопроект о проведении такого эксперимента в апреле 2022 года поручил президент России Владимир Путин. Внести в Госдуму его должны были до 1 июля 2022 года. Однако в законопроекте указано, что до 11 июля он будет проходить этап общественного обсуждения.