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3 часа назад

Эндокринолог Калинчев рассказал о пользе помидоров для профилактики рака

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Каротиноидный пигмент ликопин, содержащийся в помидорах является хорошей профилактикой рака простаты, толстого кишечника и молочной железы, заявил врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.

Какой овощ полезен для профилактики рака
Фото: RT на русскомRT на русском

По его словам, в значительном количестве эти вещества сложно получить, а потому разумнее их достать из растительных экстрактов — нутрицевтиков.

«За основу взяв помидоры. Эффекты ликопина многогранны — это мощный каротиноид, снижающий риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращения атеросклероза, снижение уровня липопротеинов низкой плотности»,

— объяснил он в беседе с URA.RU.

Кроме того, ликопины в томатах помогают пациентам с заболеваниями мозга — они ликопины уменьшают уровень гликированного гемоглобина.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала в беседе с «Москвой 24», какие ягоды и овощи помогают в профилактике онкологических заболеваний.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,
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