Какой овощ полезен для профилактики рака

Каротиноидный пигмент ликопин, содержащийся в помидорах является хорошей профилактикой рака простаты, толстого кишечника и молочной железы, заявил врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог Алексей Калинчев.
По его словам, в значительном количестве эти вещества сложно получить, а потому разумнее их достать из растительных экстрактов — нутрицевтиков.
«За основу взяв помидоры. Эффекты ликопина многогранны — это мощный каротиноид, снижающий риск заболевания раком простаты, толстого кишечника, молочной железы, развития инфаркта, предотвращения атеросклероза, снижение уровня липопротеинов низкой плотности»,
— объяснил он в беседе с URA.RU.
Кроме того, ликопины в томатах помогают пациентам с заболеваниями мозга — они ликопины уменьшают уровень гликированного гемоглобина.
Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала в беседе с «Москвой 24», какие ягоды и овощи помогают в профилактике онкологических заболеваний.