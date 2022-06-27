Как определить, рискуете ли вы умереть рано

Всем известно, что хорошее здоровье позволяет дольше жить. Однако "хорошее здоровье" — понятие растяжимое, и эксперты выделяют все новые и новые критерии оценки здоровья человека. Ученые выяснили, какие факторы указывают на риск рано умереть. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Пока не сыграл в ящик" Кадр из фильма "Пока не сыграл в ящик"

В позе Фламинго

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Бразильские ученые провели исследование, в ходе которого они наблюдали за двумя тысячами человек в возрасте от 50 до 75 лет, и обнаружили, что добровольцы, которые не смогли пройти тест под названием "Фламинго", имели на 84% больше шансов умереть рано по сравнению с теми, кто прошел тест с легкостью.

Упражнение "Фламинго" заключается в способности простоять на одной ноге. Человеку предлагалось поставить переднюю часть одной ноги на заднюю часть противоположной голени, держа руки по бокам и глядя прямо перед собой.

Исследователи из клиники лечебной физкультуры CLINIMEX в Рио-де-Жанейро, обнаружили, что те, кто не смог выполнить упражнение «Фламинго», почти в два раза чаще умирали раньше, чем те, кто мог.

Более 1700 участников в возрасте от 50 до 75 лет прошли различные фитнес-тесты, в том числе стояние на одной ноге в течение 10 секунд без какой-либо поддержки.

За участниками исследования наблюдали в будущие семь лет. Оказалось, что за это время из них умерло 123 человека.

Таким образом, результаты, опубликованные в Британском журнале спортивной медицины, показывают, что те, кто не может стоять без поддержки на одной ноге в течение 10 секунд, на 84% чаще умирают. Однако, это не означает, что проблемы с балансом являются фактической причиной смерти.

Один из авторов исследования, доктор Клаудио Хиль Араужо объяснил, что способность к статическому равновесию необходима для повседневной жизни, а потеря баланса «вредна для здоровья».

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Еще один способ проверить свой потенциал, по мнению экспертов,

посмотреть, сможете ли вы беспрепятственно подняться на четыре лестничных пролета

Так, исследователи в Испании попросили более 12 000 человек бегать на беговых дорожках, заставляя их постепенно набирать темп, пока они не устанут. Их сердечный ритм в это время был под контролем, а за показателями здоровья следили еще в течение пяти лет. Об этом говорится в отчете, опубликованном в European Heart Journal в 2018 году.

Смертность от любых причин, а также от сердечных заболеваний, была почти в три раза выше у участников с плохим здоровьем по сравнению с их более здоровыми сверстниками.

Только 1,2% тех, кто показал хорошие результаты в упражнениях, умерли за это время. Зато из тех, кто плохо бегал по пролетам, всего за пять лет умерли 3,2%.

Ученые отметили, что на хорошее здоровье сердца укажет способность быстро пройти три этажа по лестнице без остановки или четыре лестничных пролета в нормальном темпе без перерыва.

Тем, кому сложно это сделать, врачи советуют увеличивать количество упражнений, чтобы снизить вес, и контролировать давление.

Быстрее, нельзя медленно

Другое исследование провели ученые во Франции. Так, исследователи из Национального института здоровья и медицинских исследований Франции измерили скорость ходьбы 3200 человек старше 65 лет, за которыми затем наблюдали в среднем в течение пяти лет.

Скорость каждого участника измерялась в трех разных точках в течение периода исследования. Для этого их попросили пройти по шестиметровому коридору.

Результаты показали, что самые медленно ходящие мужчины шли со скоростью 90 м/мин, в то время как самые быстрые шли со скоростью более 110 м/мин.

Между тем, скорость самых медленных женщин составляла 81 м/мин, а самых быстрых — не менее 90 м/мин.

Согласно результатам, опубликованным в British Medical Journal в 2009 году, среди участников исследования было зарегистрировано более 200 смертей. Оказалось, что среди самых медленных участников вероятность смерти к концу исследования была на 44% выше, чем у тех, кто ходил быстро.