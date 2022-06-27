К каким врачам обращаться при частом головокружении

«Если вы почувствовали головокружение, то следует измерить артериальное давление. Если оно высокое, то нужно принять лекарственные препараты для его снижения. В случае повторного головокружения необходимо проконсультироваться с кардиологом, сосудистым хирургом и неврологом. Эти специалисты проведут все необходимые исследования, установят причину недомогания и помогут решить проблему»,