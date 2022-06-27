К каким врачам обращаться при частом головокружении

С единичным случаем головокружения можно справиться, приняв лекарство, нормализующее давление. Однако если симптом беспокоит часто, стоит пройти обследование у кардиолога, сосудистого хирурга и невролога. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал заслуженный врач России, кардиолог Юрий Серебрянский.
Он подчеркнул, что обычно голова может болеть из-за «колебания» артериального давления — в таком случае помогают лекарственные средства. Однако, если симптом беспокоит с определенной периодичностью, то это может свидетельствовать о каком-либо серьезном заболевании, поэтому стоит обратиться к трем основным специалистам.
«Если вы почувствовали головокружение, то следует измерить артериальное давление. Если оно высокое, то нужно принять лекарственные препараты для его снижения. В случае повторного головокружения необходимо проконсультироваться с кардиологом, сосудистым хирургом и неврологом. Эти специалисты проведут все необходимые исследования, установят причину недомогания и помогут решить проблему»,
— уточнил Серебрянский, подчеркнув, что сделать это нужно обязательно.