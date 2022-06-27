Как меняются легкие больного ковидом человека

Завкафедрой патологической анатомии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России Роман Деев рассказал, как меняются легкие умерших от коронавируса людей.

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До пандемии никто не описывал изменения после перенесенной инфекции, однако сейчас врачи активно изучают их благодаря большому количеству тяжелобольных, передают «Известия».

Вирус главным образом поражает эпителий дыхательных путей и легких, в том числе страдают альвеолоциты, говорит Деев. Если вирус паразитирует в клетках иммунной системы, то поражаются и они. После гибели этих клеток, они отделяются от структур аэрогематического барьера, и плазма заполняет собой воздушную ткань изнутри.

После этого у человека может появиться местное воспаление и к нему присоединится бактериальная инфекция – бактерии попадут в организм через дыхательные пути. Далее активируются фибробласты, строящие рубцовую ткань.