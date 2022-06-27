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1 час назад

Патологоанатом рассказал, как меняются легкие больного ковидом человека

runews24.ru

Завкафедрой патологической анатомии СЗГМУ имени И.И. Мечникова Минздрава России Роман Деев рассказал, как меняются легкие умерших от коронавируса людей.

Как меняются легкие больного ковидом человека
Фото: runews24.rurunews24.ru

До пандемии никто не описывал изменения после перенесенной инфекции, однако сейчас врачи активно изучают их благодаря большому количеству тяжелобольных, передают «Известия».

Вирус главным образом поражает эпителий дыхательных путей и легких, в том числе страдают альвеолоциты, говорит Деев. Если вирус паразитирует в клетках иммунной системы, то поражаются и они. После гибели этих клеток, они отделяются от структур аэрогематического барьера, и плазма заполняет собой воздушную ткань изнутри.

После этого у человека может появиться местное воспаление и к нему присоединится бактериальная инфекция – бактерии попадут в организм через дыхательные пути. Далее активируются фибробласты, строящие рубцовую ткань.

Все эти процессы делают легкие непригодными за 2-4 недели.

Болезни и лекарства,Роман Деев,Минздрав РФ,
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