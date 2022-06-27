Детский паралич: что известно о вирусе, из-за которого в Британии объявлено ЧП

Британские санитарные власти объявили ЧП национального масштаба из-за того, что на территории страны были обнаружены следы вируса полиомиелита. Подробнее о том, что это за вирус и почему он так напугал Европу, читайте в материале "Рамблера".

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Британские СМИ сообщили, что в лондонской канализации обнаружены следы опасного вируса.

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«Следы второго серотипа дикого полиовируса (PV2) были обнаружены на заводе по очистке сточных вод на востоке Лондона в период с февраля по июнь. Предприятие обслуживает районы города, общее население которых составляет чуть меньше 4 млн человек», — цитируют СМИ заявление Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства (UK Health Security Agency, UKHSA).

Как объяснил заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-Медицина Максим Елисеев, полиомиелит — это инфекционное заболевание, которое неоднократно вызывало различные эпидемии за историю человечества.

Когда его только обнаружили, в начале ХХ века, полиомиелит называли детским параличом. Только через некоторое время ученые поняли, что энтеровирус, а позже назвали его болезнью грязных рук, потому что заражение происходит через продукты питания или одежду.

Поэтому и получается, что в большей опасности относительно распространения инфекции находятся дети, которые часто не следят за чистотой рук и гигиеной. Несмотря на то, что заражаются и взрослые, чаще всего это происходит с детьми до семи лет.

"Вся беда в том, что групп риска - это дети. Учитывая, что после этого заболевания развивается паралич, нарушается и воспроизведение потомства, и качество жизни таких детей, и трудоспособность. Этот вирус также очень устойчив во внешней среде, например, к низким или высоким температурам. Поэтому для детей в том числе нашей стране существует календарь прививок, в который включена прививка от полиомиелита...".

Елисеев Максим Викторович заведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Врачи объясняют, что заражение обусловлено том, что поливирус поражает серое вещество спинного мозга и выливается в патологию нервной системы.

Среди симптомов заражения выделяют слабость, боль в горле, высокую температура тела. Позже вирус добирается до спинного мозга, а конечности скрючиваются. Такую стадию заболевания практически невозможно излечить, а дети со спинальной формой становятся инвалидами.

Лекарства от полиомиелита пока не существуют, однако в мире успешно применяется вакцинация против него.

Откуда следы

Следы вируса, найденные в лондонской канализации могут быть связаны с вакцинами. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова, врач-инфекционист Иван Коновалов на своей странице в соцсетях.

Дело в том, что бывают живые и инактивированные прививки от полиомиелита.

«Живые проходят через кишечник человека, формируют иммунитет, но выделяются с фекалиями в сточные воды. В обычных условиях ничего страшного в этом нет, вакцинный вирус практически полностью безопасен. Но если на какой-то территории длительное время прививкой не охвачено достаточное количество человек, то начинается «интересная» история: получая прививку живым ослабленным вирусом, реципиент вакцины выделяет его во внешнюю среду, этот вакцинный вирус может подхватить непривитый и стать для него «инкубатором» по селекции», – написал врач.

Такая инкубация может быть крайне опасной, если попадет в кишечник к ВИЧ-пациенту или онкологическому больному. В таких случаях, вирус, действуй в организме, вернет себе всю силу патогенных качеств по заражению окружающих и повреждению их нейронов.

Вирус, который уже вернул себе былую мощь, называют вакцинородственным штаммом. Он обладает такими же способностями, как и первоначальный дикий вирус, в частности, может вызывать паралич.

Поэтому санитарные службы регулярно проверяют канализацию и сточные воды на наличие вакцинородственных штаммов.