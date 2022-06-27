Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
2 часа назад

Врач рассказал, какие болезни стали часто диагностировать у молодых людей

Вечерняя Москва

Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог из Одинцова Павел Бережанский рассказал, какие болезни резко «помолодели», и теперь их диагностируют не только у пожилых людей.

Какие болезни стали часто диагностировать у молодых
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, по словам медика, в последние годы у подростков гораздо чаще стал встречаться остеопороз. Раньше остеопорозом заболевали чаще люди около 60 лет и старше. Причина возникновения болезни — нехватка кальция и витамина D.

Врач отметил, что многие подростки имеют вредные привычки, например, курение. А это нарушает микроциркуляцию и вымывает кальций. Остеопороз делает кости хрупкими, а значит, с ним легче получить перелом.

Также у молодежи все чаще находят болезни сердца и сосудов — гипертонию, атеросклероз, даже инсульты и инфаркты. Чаще всего эти заболевания возникают у людей с лишним весом, ведущих малоподвижный образ жизни. Также негативное влияние оказывают многочисленные стрессы.

«Еще подростки стали гораздо чаще страдать аллергией и бронхиальной астмой. Это связано со стрессами и неправильным питанием»,

— отметил Бережанский в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

До этого врач-кардиолог Евгений Утин назвал рацион, который поможет сохранить здоровье сердца как можно дольше.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители