Какие болезни стали часто диагностировать у молодых

Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог из Одинцова Павел Бережанский рассказал, какие болезни резко «помолодели», и теперь их диагностируют не только у пожилых людей.

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Так, по словам медика, в последние годы у подростков гораздо чаще стал встречаться остеопороз. Раньше остеопорозом заболевали чаще люди около 60 лет и старше. Причина возникновения болезни — нехватка кальция и витамина D.

Врач отметил, что многие подростки имеют вредные привычки, например, курение. А это нарушает микроциркуляцию и вымывает кальций. Остеопороз делает кости хрупкими, а значит, с ним легче получить перелом.

Также у молодежи все чаще находят болезни сердца и сосудов — гипертонию, атеросклероз, даже инсульты и инфаркты. Чаще всего эти заболевания возникают у людей с лишним весом, ведущих малоподвижный образ жизни. Также негативное влияние оказывают многочисленные стрессы.

«Еще подростки стали гораздо чаще страдать аллергией и бронхиальной астмой. Это связано со стрессами и неправильным питанием»,

— отметил Бережанский в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».