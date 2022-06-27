Врач ответила на вопрос о заражении ВИЧ через поцелуи

Специалист по половому воспитанию, акушер, эксперт в сфере подготовки к родам, автор книги для девочек «Все, что ты хотела узнать о переходном возрасте» Любовь Климова развеяла миф о том, что через поцелуй можно заразиться ВИЧ. О том, как антитела и ферменты в слюне препятствуют заражению, эксперт рассказала «Ленте.ру».

Любовь Климова рассказала, что ей как специалисту по половому воспитанию часто приходится отвечать на вопросы подростков. Одна из волнующих их тем: «Можно ли через поцелуй заразиться ВИЧ?»

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«Ответ однозначный: нельзя, — заявляет врач. — Вирус живет только в крови, в грудном молоке и жидкостях, связанных с половыми органами. У девочек — выделения из вагины, у мальчиков — сперма. Заразиться ВИЧ-инфекцией можно только в случае прямого контакта биологических жидкостей (кровь, выделения из половых органов)».

Врач добавила, что, хотя этот вирус можно обнаружить в слюне, он не может передаваться другим людям через поцелуи, поскольку комбинация антител и ферментов, присутствующих в слюне, естественным образом, предотвращает заражение ВИЧ. Вирусом нельзя заразиться не только через поцелуи, но и через прикосновения, пользование общей посудой, ванной и постельным бельем, добавила Любовь Климова.

«Но если мы говорим в принципе про передачу ВИЧ через рот, то это возможно при оральном сексе — касании ртом пениса (фелляция), влагалища или вульвы (куннилингус). При попадании зараженной биологической жидкости на слизистую рта с ранами и язвочками, вирус может проникнуть непосредственно в кровь», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

Однако Любовь Климова отметила, что есть множество других болезней, которыми можно заразиться через слюну: кариес, гингивит, герпес, респираторные инфекции, мононуклеоз, сифилис.

«Распространение "плохих" бактерий и вирусов более вероятно, если нарушена естественная иммунная система рта и в нем есть ранки и язвы», — заключила эксперт.