Кардиолог назвала симптомы сердечной недостаточности

Врач-кардиолог Долгова Екатерина перечислила симптомы, которые могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе сердца, ее слова цитируют в издании "АиФ".

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Основными и самыми распространенными из них, по словам врача, являются:

одышка, снижение толерантности к ранее практикуемой нагрузке, например: когда сложно стало даже подняться по лестнице, обмороки, сердцебиение, повышенная усталость, боль в области грудной клетки, появление отеков.

Также врач отметила, что сердечная недостаточность - это серьезная проблема, которая способна развиваться крайне стремительно, оттого стоит быть особо внимательным к вышеперечисленным проявлениям болезни.

Долгова сообщила еще и том, что если в семье бывали случаи внезапной смерти из-за остановки сердца, обследования стоит проходить чаще, так как речь может идти и о генетической предрасположенности.