Где на коже можно найти признаки рака

Лето - это купальный сезон, знойная жара и постоянные процедуры загара, однако он бывает вреден для вашей кожи. Так, эксперт издания Express Daily рассказал о трех местах, где быстрее всего проявляется рак кожи, и за которыми нужно внимательно следить.

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Со временем изменения ДНК, вызванные воздействием солнца, могут привести к развитию опухолей, заявил врач Элен дю П Менаже.

“Уделяйте повышенное внимание местам, часто подверженным раку кожи, таким как нос, шея и уши”.

Типичными признаками рака кожи являются рана или участок кожи, который не заживает в течение четырех недель, выглядит необычно, болит, кровоточит, покрывается коркой или струпьями более четырех недель.

При этом пораженный участок кожи может выглядеть обесцвеченным, блестящим, розовым, жемчужно-белым или красным; на ощупь поражение может быть болезненным, шершавым, с приподнятыми краями.