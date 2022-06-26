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4 часа назад

Где на коже можно найти признаки рака

Ferra.ruиещё 2

Лето - это купальный сезон, знойная жара и постоянные процедуры загара, однако он бывает вреден для вашей кожи. Так, эксперт издания Express Daily рассказал о трех местах, где быстрее всего проявляется рак кожи, и за которыми нужно внимательно следить.

Где на коже можно найти признаки рака
Фото: ferra.ruferra.ru

Со временем изменения ДНК, вызванные воздействием солнца, могут привести к развитию опухолей, заявил врач Элен дю П Менаже.

“Уделяйте повышенное внимание местам, часто подверженным раку кожи, таким как нос, шея и уши”.

Типичными признаками рака кожи являются рана или участок кожи, который не заживает в течение четырех недель, выглядит необычно, болит, кровоточит, покрывается коркой или струпьями более четырех недель.

При этом пораженный участок кожи может выглядеть обесцвеченным, блестящим, розовым, жемчужно-белым или красным; на ощупь поражение может быть болезненным, шершавым, с приподнятыми краями.

В отличие от немеланомного рака кожи, первым признаком меланомы часто является появление новой родинки или изменение внешнего вида уже существующей родинки. Так, нормальные родинки обычно круглые или овальные, с ровным краем, и обычно не больше 6 мм в диаметре.

Болезни и лекарства,
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