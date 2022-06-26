О чем говорит желание грызть лед

Если при виде льда у вас появляется непреодолимое желание его погрызть, это может быть сигналом организма о том, что с ним что-то не так. Спросили у врача Максима Елисеева, о чем говорит эта потребность и чем она опасна.
Одна из возможных причин - железодефицитная анемия.
Для выявления дефицита железа в организме необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.
По словам медика, такая привычка может нанести вред здоровью, в том числе зубам.
Из-за льда на зубах могут появляться трещины и сколы. Также может повредиться эмаль, что приведет к повышенной чувствительности зубов и сделает их менее устойчивыми к возникновению кариеса. Кроме того, привычка грызть лед опасна для пломб, коронок и виниров.