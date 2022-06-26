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2 часа назад

О чем говорит желание грызть лед

Мира Маркина
Елисеев Максим Викторовичэксперт

Если при виде льда у вас появляется непреодолимое желание его погрызть, это может быть сигналом организма о том, что с ним что-то не так. Спросили у врача Максима Елисеева, о чем говорит эта потребность и чем она опасна.

О чем говорит желание грызть лед
Фото: pxhere.compxhere.com

Одна из возможных причин - железодефицитная анемия.

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Сам факт желания грызть что-то может характеризовать какую-то тревогу. Считается, что желание употреблять в пищу сухой лед может свидетельствовать о нехватке железа. Но прям базы, которая доказывала этот факт, не существует. Но считается, что если у пациента есть тяга к тому, чтобы грызть лед, можно заподозрить железодефицитную анемию.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Для выявления дефицита железа в организме необходимо обратиться к врачу и сдать анализы.

По словам медика, такая привычка может нанести вред здоровью, в том числе зубам.

Именно процесс сгрызания льда неблагоприятно сказывается на качестве зубов. Это очень серьезная нагрузка на эмаль.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Из-за льда на зубах могут появляться трещины и сколы. Также может повредиться эмаль, что приведет к повышенной чувствительности зубов и сделает их менее устойчивыми к возникновению кариеса. Кроме того, привычка грызть лед опасна для пломб, коронок и виниров.

Плюс не стоит забывать про резкие перепады температуры в ротовой полости, где у нас находятся миндалины. Прием льда можно провоцировать ангины, тонзиллиты и ларингиты.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж
Болезни и лекарства,Максим Елисеев,
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