Врачи упростили диагностику болезни Альцгеймера

Одного МРТ-сканирования мозга может быть достаточно для диагностики болезни Альцгеймера, говорится в новом исследовании Имперского колледжа Лондона.

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В исследовании использовалась технология машинного обучения для изучения структурных особенностей мозга, в том числе в регионах, ранее не связанных с болезнью Альцгеймера. Преимущество метода заключается в его простоте и в том, что он позволяет выявить болезнь на ранней стадии, когда ее бывает очень трудно диагностировать. Возможность точного определения пациентов на ранней стадии болезни также поможет исследователям понять изменения в мозге, которые вызывают недуг.