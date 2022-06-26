Оценена возможность распространения чумы в России

«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы. У нас есть специальные противочумные институты, противочумная служба, подготовлена вакцина против чумы, служба дератизации, то есть уничтожения вредных грызунов — крыс, и дезинсекции — уничтожения блох», — рассказал эксперт.