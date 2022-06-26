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1 час назад

Оценена возможность распространения чумы в России

Lenta.ru

Вирусолог Альтштейн заявил, что россиянам не следует бояться распространения чумы. Вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, оценивая в беседе с ТАСС возможность распространения чумы в России, заявил что жителям страны не нужно переживать на счет этого. Он отметил, что специалисты постоянно ведут против нее противоэпидемическую борьбу.

Оценена возможность распространения чумы в России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я думаю, что нам не следует особенно бояться распространения чумы, но следует вести постоянную, как это обычно и делается, противоэпидемическую борьбу в отношении чумы. У нас есть специальные противочумные институты, противочумная служба, подготовлена вакцина против чумы, служба дератизации, то есть уничтожения вредных грызунов — крыс, и дезинсекции — уничтожения блох», — рассказал эксперт.

Ранее завкафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук профессор Владимир Никифоров предупредил об опасности, которая исходит от кровососущих мух и комаров. По его словам, они являются разносчиками такой инфекции, как туляремия, которую также называют малой чумой.

Болезни и лекарства,Анатолий Альтштейн,Владимир Никифоров,
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