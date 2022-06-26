Иммунолог предупредил россиян о новых пандемиях

Российский иммунолог Крючков рассказал о новых пандемиях COVID-19 и оспы обезьян.
Рост заболеваемости COVID-19 можно ожидать осенью и зимой этого года. Также остаются возможными мутации вируса в сторону большей патогенности, предупредил иммунолог Николай Крючков.
Крючков отметил, что от же касается и оспы обезьян. Рекордные темпы мутации заболевания уже вызывают опасения у ученых, сообщает Lenta.ru.
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