Названы возможные сроки обнаружения оспы обезьян в России

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС назвал возможные сроки, когда в России могут обнаружиться пациенты с оспой обезьян. По его мнению, случаи заболевания будут зафиксированы осенью, когда в стране наступит новый эпидемиологический сезон.

Фото: Pixabay Pixabay

«Осенью все вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, обычно в это время все инфекции проявляются. Если она есть в РФ, то осенью это точно проявится», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что из-за оспы обезьян в стране не станут вводить новые ограничения, поскольку инфекция не являются опасной, пока у нее нет способности передаваться другому человеку воздушно-капельным путем.