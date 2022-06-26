Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 53.32EUR 55.96
Войти в почту
1 час назад

Названы возможные сроки обнаружения оспы обезьян в России

Lenta.ruиещё 3

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС назвал возможные сроки, когда в России могут обнаружиться пациенты с оспой обезьян. По его мнению, случаи заболевания будут зафиксированы осенью, когда в стране наступит новый эпидемиологический сезон.

Названы возможные сроки обнаружения оспы обезьян в России
Фото: PixabayPixabay

«Осенью все вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, обычно в это время все инфекции проявляются. Если она есть в РФ, то осенью это точно проявится», — заявил специалист.

Он подчеркнул, что из-за оспы обезьян в стране не станут вводить новые ограничения, поскольку инфекция не являются опасной, пока у нее нет способности передаваться другому человеку воздушно-капельным путем.

Ранее вирусолог Сергей Нетесов выступил с предложением тестировать людей, прибывающих в Россию с признаками инфекционного заболевания, на оспу обезьян. По его словам, в вопросе попадания вируса в страну в международных железнодорожных, морских и автомобильных перевозках заложен огромный элемент неопределенности.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,Сергей Нетесов,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители