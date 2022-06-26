Россиян предупредили о страшных последствиях солнечного удара

Россиян предупредили о самых фатальных последствиях солнечного удара. При первых же признаках удара немедленно нужно обращаться к врачам.

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Головная боль, повышенная температура, головокружение, вялость, рвота, судороги – это то, что часто испытывают люди, получившие солнечный удар.

Но, как рассказала врач-терапевт Екатерина Романова, хорошо, если этим все и ограничится. При определенных обстоятельствах при сильном тепловом ударе могут случиться и более серьезные вещи – вплоть до остановки сердца.