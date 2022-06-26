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1 час назад

Россиян предупредили о самых фатальных последствиях солнечного удара

Inc-Newsиещё 1

Россиян предупредили о самых фатальных последствиях солнечного удара. При первых же признаках удара немедленно нужно обращаться к врачам.

Россиян предупредили о страшных последствиях солнечного удара
Фото:  Inc-News Inc-News

Головная боль, повышенная температура, головокружение, вялость, рвота, судороги – это то, что часто испытывают люди, получившие солнечный удар.

Но, как рассказала врач-терапевт Екатерина Романова, хорошо, если этим все и ограничится. При определенных обстоятельствах при сильном тепловом ударе могут случиться и более серьезные вещи – вплоть до остановки сердца.

Поэтому специалист рекомендует при симптомах, говорящих о солнечном ударе, все-таки не отмахиваться от проблемы и вызывать скорую помощь.

Болезни и лекарства,Екатерина Романова,
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