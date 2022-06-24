Семья страдала от загадочной болезни из-за десерта

Семья из США девять недель страдала от неизвестной болезни и случайно выяснила, что причиной недуга оказался десерт из арахиса. Об этом сообщает Yahoo!Life.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Пользовательница TikTok @kelsewhatelse рассказала, что ей удалось найти причину загадочной болезни, которая девять недель мучила ее семью. Каждый понедельник она, ее муж и их старший сын заболевали. При этом младший ребенок чувствовал себя нормально.

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Недомогание длилось по 12 часов и выражалось в высокой температуре, диарее и судорогах. Муж и сын женщины, как правило, переносили недуг тяжелее. Семья никак не могла понять, в чем причина странной болезни. Они вычистили весь дом и два месяца никого не приглашали, чтобы максимально исключить возможные риски.

Спустя девять недель женщина, наконец, поняла причину недуга. Оказавшись в больнице по другому поводу, она спросила врача, в чем могла быть причина загадочного заболевания. Врач предположил, что это может быть сальмонелла из отозванной партии арахисового масла. Но женщина уже проверяла арахисовое масло, и причина была не в нем. Когда она вернулась домой, муж спросил, проверяла ли она арахисовый десерт. Женщина даже не знала о его существовании. Оказалось, что по утрам понедельников, когда муж собирал сына на учебу, он кормил его арахисовым десертом и сам ел его.

Проверив упаковку, @kelsewhatelse увидела, что их десерт был из отозванной партии. Это объясняло, почему в семье никогда не болел младший ребенок и почему ее муж и сын чувствовали себя хуже всех.

«Я не могу поверить, что все это время мы сами себя травили»,

— удивилась она.

«Так здорово, что ты поделилась этим. Я только что упаковала этот десерт для похода. Я проверила упаковку и увидела, что она тоже из зараженной партии»,

— отметила в комментариях одна из пользовательниц.

«Спасибо, теперь я знаю, почему мы неделю страдали от плохого самочувствия»,

— написал еще один пользователь.