Эксперты предположили, когда оспа обезьян появится в России

Случаи заболевания оспой обезьян могут зафиксировать в России осенью с началом нового эпидсезона, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.
"Осенью все вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, обычно в это время все инфекции проявляются. Если она есть в РФ, то осенью это точно проявится", - сказал он ТАСС.
При этом эксперт отметил, что инфекция не опасна и не потребует введения ограничений в стране.
"Надо вовремя ее диагностировать и отделять от других заболеваний, где есть сыпь. Например, корь, ветряная оспа, скарлатина. Вспышки как таковой не будет, но вирус к нам придет обязательно, вероятность большая, что он уже есть в РФ", - добавил он.
Жемчугов подчеркнул, что оспа обезьян не представляет опасности, пока вирус не приобрел способности передаваться воздушно-капельным путем.
Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.
Обычно коэффициент летальности при вспышках оспы обезьян составляет от 1% до 10%. При этом большинство случаев смерти приходится на долю более молодых возрастных групп. От оспы обезьян нет специфического лечения или вакцины, однако считается, что предшествующая вакцинация против натуральной оспы обеспечивает высокоэффективную профилактику этого заболевания.