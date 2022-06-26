Эксперты предположили, когда оспа обезьян появится в России

Случаи заболевания оспой обезьян могут зафиксировать в России осенью с началом нового эпидсезона, считает специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

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"Осенью все вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, обычно в это время все инфекции проявляются. Если она есть в РФ, то осенью это точно проявится", - сказал он ТАСС.

При этом эксперт отметил, что инфекция не опасна и не потребует введения ограничений в стране.

"Надо вовремя ее диагностировать и отделять от других заболеваний, где есть сыпь. Например, корь, ветряная оспа, скарлатина. Вспышки как таковой не будет, но вирус к нам придет обязательно, вероятность большая, что он уже есть в РФ", - добавил он.

Жемчугов подчеркнул, что оспа обезьян не представляет опасности, пока вирус не приобрел способности передаваться воздушно-капельным путем.

О вспышке оспы обезьян

Оспа обезьян - редкое вирусное заболевание, которое встречается в основном в отдаленных районах в центре и на западе Африки, расположенных рядом с влажными тропическими лесами. По данным Всемирной организации здравоохранения, этот вирус передается человеку от диких животных, таких как грызуны и приматы, а его вторичное распространение путем передачи от человека человеку носит ограниченный характер.