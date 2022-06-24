Три вопроса доктору: о голубях, ананасах и очках-тренажерах

Врачи-офтальмологи не могут считать использование очков-тренажеров одним из лечебных методов. Тем более, что такие очки имеют ряд противопоказаний, а в некоторых случаях даже могут нанести вред здоровью человека. Например, такие очки нельзя использовать людям с некоторыми офтальмологическими заболеваниями: прогрессирующей близорукостью, нистагмом, глаукомой. Также их нельзя использовать в условиях недостаточного освещения. А еще из-за того, что непрозрачная оправа ограничивает поступление света в глаза, нужно использовать такие очки дозировано (не более 1-2 часов в день), длительное или постоянное ношение очков-тренажеров может привести к ухудшению бинокулярного зрения.



Врачи-офтальмологи, конечно же, придерживаются традиционных методов восстановления и коррекции зрения, среди которых очки-тренажеры, как правило, не фигурируют. Нужно понимать, что рассматривать очки-тренажеры как универсальный метод лечения болезней глаз нельзя. Начиная использовать очки-тренажеры, не стоит ожидать, что они помогут существенно улучшить зрение или вылечить какие-то имеющиеся офтальмологические заболевания. В целом можно рассматривать использование очков-тренажеров только для профилактического применения, как некую гигиену зрения, но при этом человек, который собирается использовать очки-тренажеры, должен не иметь для этого противопоказаний, а также не испытывать сильный дискомфорт от использования таких очков. Очки-тренажеры лучше применять с перерывами и использовать их курсами не более 30 дней.



Учитывая, что на сегодняшний день переутомление глаз является массовым явлением, люди, конечно же, ищут способы помочь своим глазам и дать возможность расслабиться напряженным мышцам глаза. И очки-тренажеры в этом плане многими воспринимаются как довольно простой способ сохранения, если ни восстановления своего зрения. Тем более, что существует много положительных отзывов о том, что при правильном использовании люди с помощью очков-тренажеров эффективно снимали усталость глаз или даже повышали остроту зрения. Однако, как уже было упомянуто выше, исследованиями это не подтверждается. И врачи не перестают напоминать, что при первых признаках снижения остроты зрения важно не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к офтальмологу для того, чтобы вовремя диагностировать наличие какого-либо заболевания и начать лечение.

