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3 часа назад

Три вопроса доктору: о голубях, ананасах и очках-тренажерах

Мира Маркина
Лушникова Ольгаэксперт,Елисеев Максим Викторовичэксперт,Казакова Ксения Александровнаэксперт

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о клещах, ананасах на пустой желудок и пользе очков-тренажеров.

Три вопроса доктору: о голубях, ананасах и очках-тренажерах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вредно ли есть ананас на голодный желудок?

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В ананасах содержится большое количество витаминов С, А, группы В, минералы (марганец, калий, магний, фосфор, цинк), антиоксиданты и пищевые волокна (клетчатка). Также в тропическом фрукте есть особый протеолитический фермент - бромелайн. Существует миф, что благодаря ему ананас способствует эффективному жиросжиганию и похудению. Однако на самом деле, по словам диетолога-терапевта Ольги Лушниковой, фермент расщепляет белки только в процессе приема пищи, улучшая пищеварение.

Особенно это актуально при пониженной секреции соляной кислоты в желудке или при недостаточной выработке ферментов поджелудочной железы. Еще бромелайн обладает противовоспалительным и антиагрегантным действием, ускоряет процессы репарации (восстановления) тканей, есть данные о его влиянии на рост злокачественных опухолей. Но на жировые отложения бромелайн никак не действует.
Лушникова Ольга
Лушникова Ольгадиетолог-терапевт

Как объяснила медик, из-за высокого содержания бромелайна людям с заболеваниями ЖКТ, при гастритах, гастродуоденитах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки не рекомендуется употреблять в пищу ананасы, особенно натощак. Это может усугубить поражение слизистой желудка и кишечника.

Даже здоровым людям не следует злоупотреблять фруктом на голодный желудок, во-первых, из-за бромелайна, который может вызвать раздражение и воспаление слизистой желудка и кишечника, во-вторых, из-за того, что в ананасе содержатся простые сахара и при употреблении его на голодный желудок (как и любых других фруктов) происходит достаточно быстрое повышение сахара крови. Этого не произойдёт, если съесть немного ананаса после основного приёма пищи в качестве десерта. Это особенно важно людям с сахарным диабетом, но и совершенно здоровым людям не стоит забывать про один из важных принципов правильного питания - низкогликемический, при котором отсутствуют резкие скачки сахара крови.
Лушникова Ольга
Лушникова Ольгадиетолог-терапевт

Чем можно заразиться от голубей?

Голуби - городские птицы, которые встречаются повсеместно. Однако, по словам врача Максима Елисеева, они могут быть опасны.

Эти безобидные птички могут заражать человека хламидофилами воздушным или аэрозольным путём. Данные бактерии при попадании через дыхательные пути и открытые слизистые оболочки могут приводить к заболеваниям легких, печени, селезенки, вызывать лихорадку. Отмечено, что наибольшая опасность заразиться от больных птиц появляется чаще в холодное время года. Дело в том, что данная инфекция лечится обычными антибиотиками и, как правило, при раннем выявлении демонстрирует благоприятное течение. Профилактика простая: по возможности избегать контакта с птицами, особенно когда вы видите, что голубь неактивен или болен.
Елисеев Максим Викторович
Елисеев Максим Викторовичзаведующий хирургическим отделением ЧУЗ КБ РЖД-МЕДИЦИНА г. Воронеж

Помогают ли очки-тренажеры на самом деле?

Очками-тренажерами называют специальные очки с черными непрозрачными пластинами вместо линз, в которых сделано множество небольших круглых отверстий в определенном порядке. Как объяснила врач-офтальмолог Ксения Казакова, принцип работы таких очков заключается в том, что человек, смотря на предметы через эти небольшие отверстия, получает более четкое и резкое изображение (эффект диафрагмирования).

Однако на сегодняшний день нет каких-либо подтвержденных исследований, которые свидетельствовали бы о том, что с помощью очков-тренажеров можно вылечить заболевания глаз или повысить остроту зрения.

Врачи-офтальмологи не могут считать использование очков-тренажеров одним из лечебных методов. Тем более, что такие очки имеют ряд противопоказаний, а в некоторых случаях даже могут нанести вред здоровью человека. Например, такие очки нельзя использовать людям с некоторыми офтальмологическими заболеваниями: прогрессирующей близорукостью, нистагмом, глаукомой. Также их нельзя использовать в условиях недостаточного освещения. А еще из-за того, что непрозрачная оправа ограничивает поступление света в глаза, нужно использовать такие очки дозировано (не более 1-2 часов в день), длительное или постоянное ношение очков-тренажеров может привести к ухудшению бинокулярного зрения.

Врачи-офтальмологи, конечно же, придерживаются традиционных методов восстановления и коррекции зрения, среди которых очки-тренажеры, как правило, не фигурируют. Нужно понимать, что рассматривать очки-тренажеры как универсальный метод лечения болезней глаз нельзя. Начиная использовать очки-тренажеры, не стоит ожидать, что они помогут существенно улучшить зрение или вылечить какие-то имеющиеся офтальмологические заболевания. В целом можно рассматривать использование очков-тренажеров только для профилактического применения, как некую гигиену зрения, но при этом человек, который собирается использовать очки-тренажеры, должен не иметь для этого противопоказаний, а также не испытывать сильный дискомфорт от использования таких очков. Очки-тренажеры лучше применять с перерывами и использовать их курсами не более 30 дней.

Учитывая, что на сегодняшний день переутомление глаз является массовым явлением, люди, конечно же, ищут способы помочь своим глазам и дать возможность расслабиться напряженным мышцам глаза. И очки-тренажеры в этом плане многими воспринимаются как довольно простой способ сохранения, если ни восстановления своего зрения. Тем более, что существует много положительных отзывов о том, что при правильном использовании люди с помощью очков-тренажеров эффективно снимали усталость глаз или даже повышали остроту зрения. Однако, как уже было упомянуто выше, исследованиями это не подтверждается. И врачи не перестают напоминать, что при первых признаках снижения остроты зрения важно не заниматься самолечением, а сразу же обратиться к офтальмологу для того, чтобы вовремя диагностировать наличие какого-либо заболевания и начать лечение.
Казакова Ксения Александровна
Казакова Ксения АлександровнаВрач-офтальмолог «СМ-Клиника»
Болезни и лекарства,Ксения Казакова,Максим Елисеев,
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