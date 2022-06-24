Три вопроса доктору: о голубях, ананасах и очках-тренажерах

Читатели "Рамблера" задают интересующие их вопросы о здоровье, а наши-эксперты, квалифицированные врачи, на них отвечают. В сегодняшнем материале три вопроса о клещах, ананасах на пустой желудок и пользе очков-тренажеров.
В ананасах содержится большое количество витаминов С, А, группы В, минералы (марганец, калий, магний, фосфор, цинк), антиоксиданты и пищевые волокна (клетчатка). Также в тропическом фрукте есть особый протеолитический фермент - бромелайн. Существует миф, что благодаря ему ананас способствует эффективному жиросжиганию и похудению. Однако на самом деле, по словам диетолога-терапевта Ольги Лушниковой, фермент расщепляет белки только в процессе приема пищи, улучшая пищеварение.
Как объяснила медик, из-за высокого содержания бромелайна людям с заболеваниями ЖКТ, при гастритах, гастродуоденитах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки не рекомендуется употреблять в пищу ананасы, особенно натощак. Это может усугубить поражение слизистой желудка и кишечника.
Голуби - городские птицы, которые встречаются повсеместно. Однако, по словам врача Максима Елисеева, они могут быть опасны.
Очками-тренажерами называют специальные очки с черными непрозрачными пластинами вместо линз, в которых сделано множество небольших круглых отверстий в определенном порядке. Как объяснила врач-офтальмолог Ксения Казакова, принцип работы таких очков заключается в том, что человек, смотря на предметы через эти небольшие отверстия, получает более четкое и резкое изображение (эффект диафрагмирования).
Однако на сегодняшний день нет каких-либо подтвержденных исследований, которые свидетельствовали бы о том, что с помощью очков-тренажеров можно вылечить заболевания глаз или повысить остроту зрения.