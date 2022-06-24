Иммунолог дала совет для предотвращения аллергии

Врач порекомендовала хорошо протирать влажной тряпкой все поверхности в помещении и часто стирать одежду. Она пояснила, что в воздухе содержится огромное количество бактерий, однако большая часть из них безвредна как для здоровых людей, так и для аллергиков, передает NEWS.ru.