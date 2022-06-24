Иммунолог дала совет для предотвращения аллергии

Регулярная тщательная уборка может избавить человека от нежелательных аллергических реакций, заявила иммунолог Ирина Ярцева.
Врач порекомендовала хорошо протирать влажной тряпкой все поверхности в помещении и часто стирать одежду. Она пояснила, что в воздухе содержится огромное количество бактерий, однако большая часть из них безвредна как для здоровых людей, так и для аллергиков, передает NEWS.ru.
«Есть гипоаллергенные подушки, которые не притягивают всяких микробов. Самый действенный способ — это делать уборку и стирать одежду. Страшных последствий от этих микроорганизмов ждать не стоит»,
— добавила врач.
Специалисты Роспотребнадзора ранее объяснили, как пережить июнь людям, страдающим аллергией на пух. Они порекомендовали установить на окна москитные сетки, делать влажную уборку и стараться не выходить на улицу в жару и ветреную погоду.