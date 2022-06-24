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1 час назад

Иммунолог Ярцева дала действенный совет для предотвращения аллергических реакций

Слово и Дело

Регулярная тщательная уборка может избавить человека от нежелательных аллергических реакций, заявила иммунолог Ирина Ярцева.

Иммунолог дала совет для предотвращения аллергии
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Врач порекомендовала хорошо протирать влажной тряпкой все поверхности в помещении и часто стирать одежду. Она пояснила, что в воздухе содержится огромное количество бактерий, однако большая часть из них безвредна как для здоровых людей, так и для аллергиков, передает NEWS.ru.

«Есть гипоаллергенные подушки, которые не притягивают всяких микробов. Самый действенный способ — это делать уборку и стирать одежду. Страшных последствий от этих микроорганизмов ждать не стоит»,

— добавила врач.

Специалисты Роспотребнадзора ранее объяснили, как пережить июнь людям, страдающим аллергией на пух. Они порекомендовали установить на окна москитные сетки, делать влажную уборку и стараться не выходить на улицу в жару и ветреную погоду.

Болезни и лекарства,Ирина Ярцева,Роспотребнадзор,
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