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44 минуты назад

Что делать, если кружится голова

Ferra.ruиещё 1

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что делать, если кружится голова.

Что делать, если кружится голова
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По его словам, головокружение может свидетельствовать о колебании артериального давления. Голова может резко закружиться при быстром снижении давления, также причиной головокружения может стать и высокое давление само по себе.

Специалист отметил, что в случае единичного головокружения, нужно измерить давление, и если оно высокое, принять лекарство для снижения. Но если головокружения повторяются, нужно пройти обследования у кардиолога, сосудистого хирурга и невролога.

«Если вы почувствовали головокружение, то следует измерить артериальное давление. Если оно высокое, то нужно принять лекарственные препараты для его снижения. В случае повторного головокружения необходимо проконсультироваться с кардиологом, сосудистым хирургом и неврологом. Эти специалисты проведут все необходимые исследования, установят причину недомогания и помогут решить проблему. Это важно, потому что в следующий раз головокружение может застать вас в неподходящем месте, где можно неудачно упасть»,

— посоветовал Юрий Серебрянский.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,Юрий Серебрянский,
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