Названы четыре причины активизации опасных болезней

Все причины активизации опасных болезней, в том числе оспы обезьян, холеры, сибирской язвы, связаны с деятельностью человека и изменением климата. Об этом сообщают «Известия».
По мнению вирусологов, все инфекции относятся к возвращающимся, поэтому причина их появления — постоянная эволюция возбудителей.
«Чаще появляются новые вирусы. Меняются свойства уже известных возбудителей. Меняется их чувствительность к антимикробным противовирусным препаратам. В основе лежит изменение генотипа и характеристик микробов. Поэтому меняются и болезни, которые они вызывают»,
— пояснила врач-инфекционист Татьяна Когут.
Ещё одна причина — миграция населения. Это привело к завозу африканских инфекций в Европу, считает иммунолог Владислав Жемчугов.
Меняет структуру болезней также эволюция человеческой популяции.
«Постоянно растёт число людей с иммунодефицитами — и за счёт ВИЧ-инфицированных, и за счёт реципиентов трансплантации, и за счёт влияния факторов внешней среды»,
— пояснила Когут.
Четвёртый фактор — изменение окружающей среды. Активизация тропических ураганов приводит к новым эпидемиям заболеваний, переносимых комарами. Эпидемиологи подчеркнули, что смена климата, массивная вырубка лесов и пожары на природных территориях заставляют микробы быстрее мутировать.