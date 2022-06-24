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4 часа назад

Названы четыре причины активизации опасных болезней

Клопс.Ruиещё 1

Все причины активизации опасных болезней, в том числе оспы обезьян, холеры, сибирской язвы, связаны с деятельностью человека и изменением климата. Об этом сообщают «Известия».

Названы четыре причины активизации опасных болезней
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

По мнению вирусологов, все инфекции относятся к возвращающимся, поэтому причина их появления — постоянная эволюция возбудителей.

«Чаще появляются новые вирусы. Меняются свойства уже известных возбудителей. Меняется их чувствительность к антимикробным противовирусным препаратам. В основе лежит изменение генотипа и характеристик микробов. Поэтому меняются и болезни, которые они вызывают»,

— пояснила врач-инфекционист Татьяна Когут.

Ещё одна причина — миграция населения. Это привело к завозу африканских инфекций в Европу, считает иммунолог Владислав Жемчугов.

Меняет структуру болезней также эволюция человеческой популяции.

«Постоянно растёт число людей с иммунодефицитами — и за счёт ВИЧ-инфицированных, и за счёт реципиентов трансплантации, и за счёт влияния факторов внешней среды»,

— пояснила Когут.

Четвёртый фактор — изменение окружающей среды. Активизация тропических ураганов приводит к новым эпидемиям заболеваний, переносимых комарами. Эпидемиологи подчеркнули, что смена климата, массивная вырубка лесов и пожары на природных территориях заставляют микробы быстрее мутировать.

Болезни и лекарства,Владислав Жемчугов,
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