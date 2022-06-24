Названы четыре причины активизации опасных болезней

Все причины активизации опасных болезней, в том числе оспы обезьян, холеры, сибирской язвы, связаны с деятельностью человека и изменением климата. Об этом сообщают «Известия».

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

По мнению вирусологов, все инфекции относятся к возвращающимся, поэтому причина их появления — постоянная эволюция возбудителей.

«Чаще появляются новые вирусы. Меняются свойства уже известных возбудителей. Меняется их чувствительность к антимикробным противовирусным препаратам. В основе лежит изменение генотипа и характеристик микробов. Поэтому меняются и болезни, которые они вызывают»,

— пояснила врач-инфекционист Татьяна Когут.

Ещё одна причина — миграция населения. Это привело к завозу африканских инфекций в Европу, считает иммунолог Владислав Жемчугов.

Меняет структуру болезней также эволюция человеческой популяции.

«Постоянно растёт число людей с иммунодефицитами — и за счёт ВИЧ-инфицированных, и за счёт реципиентов трансплантации, и за счёт влияния факторов внешней среды»,

— пояснила Когут.