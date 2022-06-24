Стоит ли россиянам опасаться вспышки сибирской язвы

Российский врач-иммунолог и телеведущий Андрей Продеус высказался о вероятности распространения сибирской язвы в России.

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По словам специалиста, жителям страны нет необходимости опасаться эпидемии данного заболевания. Он подтвердил, что единичные случаи продолжат фиксироваться, но до уровня эпидемии они явно не доберутся.

Специалист также напомнил о признаках болезни. К ним он отнёс повышенную температуру, озноб, головную боль, сильную слабость и ломящие боли в пояснице. Вместе с тем у пациентов фиксируют кожные проявления, которые начинаются с небольшого красноватого пятна и доходят до крупных язв.