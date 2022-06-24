Назван напиток, способный вызвать рак прямой кишки

Чрезмерное употребление напитков с добавлением сахара может увеличить риск развития рака прямой кишки.

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Как сообщает «Вечерня Москва», при частом употреблении сладких напитков в большом количестве, есть риск появления патологий в верхней и средней части прямой кишки. Наиболее высока вероятность их появления на более поздних стадиях болезни.

Однако эксперты отметили, что подобный риск существует только при частом употреблении сладких напитков в последние десять лет. Если человек любил побаловать себя газировкой в детстве, но сейчас уже давно от нее отвык — ему не о чем беспокоиться, следует из данных исследования.

Ранее врач-диетолог и эндокринолог Полина Королёва назвала максимально допустимую дозу для ежесуточного употребления клубники и черешни.