Мутирующий вирус: насколько опасна вспышка оспы обезьян

Сегодня пройдет заседание чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения, на котором решат, насколько опасна вспышка оспы обезьян. С начала года от нее умерли 72 человека, более 1600 человек заразились. Еще у 1,5 тысячи подозревают заболевание. Всего же вирус обнаружен в 39 странах. Об истории оспы обезьян, ее симптомах и способах распространения, расскажет корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

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Лихорадка, головная и мышечная боли, увеличение лимфоузлов, озноб и истощение, а еще сыпь, которая обычно начинается на лице. Смертность от этой болезни низкая. Но вот последствия на организм могут быть самыми разными. Американский ветеринар Курт Заеске переболел оспой обезьян 20 лет назад. Подхватил вирус на ферме по разведению грызунов. Тогда в США была крупная вспышка этого заболевания. Все из-за того, что в 1970-е годы отменили массовую вакцинацию от оспы.

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«Я чувствую, что это тревожный звонок для остального мира. Вероятно, мы находимся близко от массового распространения этой экзотической болезни. И я думаю, что нам, возможно, придется снова рассмотреть вопрос о вакцинации»,

– говорит Курт Заеске.

Оспа обезьян – инфекция редкая, но о ней было хорошо известно еще в 1980-е годы прошлого века. Обезьяны – переносчики. Они заражаются, охотясь на грызунов и других мелких животных. Уже очевидно, что вирус каким-то образом мутировал и передался человеку после контакта с обезьяной. От человека к человеку – только при очень тесных связях.

«Это очень близкий контакт между здоровым и больным человеком на расстоянии менее метра в течении трех часов. Это могут быть дети, которые спали в одной кровати, супружеские пары или какие-то близкие родственники»,

– отмечает заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Оспа обезьян активно гуляет по планете, а эпидемиологи до сих пор противоречивы в своих прогнозах. С коронавирусом – никакого сравнения. Вирусная инфекция, которой раньше болели только обезьяны, совершенно другого типа, среди людей распространяется очень медленно, а значит, у человечества есть хорошая возможность успеть привиться.

Известный российский дрессировщик обезьян Азиз Аскарян, который больше 40 лет проработал в цирке с этими животными, вообще недоумевает, откуда взялся этот вид оспы. Ничего подобного у его подопечных никогда не было, хотя многих малышей ему привозили из Африки.

«За 43 года не было ни одного случая. Общаюсь с моими коллегами по всему миру, такого тоже не было, что бы кто-то сказал, что заболела обезьяна оспой. Самое большое – воспаление легких, туберкулез. Часто бывает у обезьян грипп, насморк»,

– говорит народный артист РФ, народный артист РФ Азиз Аскарян.

Почти 1,5 тысячи случаев в Европе и 1,2 тысячи – в очагах, то есть в странах Африки, где он и зародился. В России пока нет ни одного случая заболевания вирусом оспы обезьян. Выявить его оперативно очень сложно, ведь инкубационный период длится долго – три недели.

«Роспотребнадзор, Минздрав находятся в полной готовности. Существуют конкретные алгоритмы и порядки действий в случае выявления пациентов с оспой, врачи знают, как это заболевание диагностировать, как лечить»,

– заверила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.