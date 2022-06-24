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30 минут назад

Кардиолог перечислил симптомы инфаркта

Мир24иещё 1

Инфаркт сопровождается болью в области груди, также человек может почувствовать недомогание, потерять сознание. Если вовремя не обратиться к врачу, это может привести к серьезным последствиям, сообщает РИА «Новости».

Названы повышающие риск сердечного приступа факторы
Фото: Мир24Мир24

Главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто рассказал, что главным признаком инфаркта является боль. Чаще всего она проявляется в области грудины и вызывает чувство сжимания, давления и жжения. Реже она может возникнуть в плече, руке или области желудка, это может сбить с толку, так как может показаться, что она относится к позвоночнику или желудку. Вместе с болью при инфаркте могут проявиться слабость, одышка, появление мокрого пота, иногда потеря сознания.

Врач предупредил, что задержка в обращении за медпомощью может вызвать осложнения, вплоть до летального исхода. Боль при инфаркте миокарда означает ишемию – в этом состоянии наступает нехватка кислорода для мышцы сердца из-за закупорки коронарных артерий.

Когда пациент попадает в медучреждение, у него исследуют артерии сердца (коронарография), чтобы понять, какие из них и как сильно закупорились. Затем медики восстанавливают кровоток при помощи таких манипуляций, как ангиопластика, шунтирование.

«Если этого не сделать вовремя, мышца сердца в месте инфаркта миокарда умирает и перестает качать кровь, что ведет к развитию острой или хронической сердечной недостаточности или опасной для жизни аритмии»,

– сказал кардиолог.

Болезни и лекарства,Евгений Шляхто,
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