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2 часа назад

В Гарварде заявили, что употребление газировки может увеличить риск онкологии кишечника

Моя Москва.онлайниещё 2

Как сообщает издание «The American Journal of Clinical Nutrition» со ссылкой на слова экспертов Гарвардской школы общественного здоровья, чрезмерное употребление напитков с добавлением сахара может увеличить риск развития онкологии прямой кишки.

Употребление газировки может увеличить риск онкологии кишечника
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Отмечается, что в исследовании приняли участие более 120 тысяч человек. Специалисты провели параллели между частотой случаев онкологии прямой кишки и числом летальных исходов, а также употреблением пациентами продуктов с фруктозой и напитков с добавленным сахаром.

По мнению специалистов, на риск развития рака влияет то, что было поглощено за последние десять лет. Отмечается, что напитки с добавленным сахаром могут вызвать патологии в поджелудочной железе и печени, а также спровоцировать онкологию эндометрия.

Болезни и лекарства,Гарвардский университет,
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