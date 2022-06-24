Употребление газировки может увеличить риск онкологии кишечника

Как сообщает издание «The American Journal of Clinical Nutrition» со ссылкой на слова экспертов Гарвардской школы общественного здоровья, чрезмерное употребление напитков с добавлением сахара может увеличить риск развития онкологии прямой кишки.

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Отмечается, что в исследовании приняли участие более 120 тысяч человек. Специалисты провели параллели между частотой случаев онкологии прямой кишки и числом летальных исходов, а также употреблением пациентами продуктов с фруктозой и напитков с добавленным сахаром.