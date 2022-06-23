Профессор развеяла миф об опасности гемангиом

«Они неопасны, они ни о чем не говорят, хотя есть предположения, что это говорит о метаболическом синдроме, гипертензии внутри печени, но это не доказано. В доказательной медицине они не представляют никакой опасности, кроме эстетического дефекта, что в принципе легко исправить, просто их удалив на коже. Но бежать к дерматологу, испугавшись, конечно, не стоит», — объяснила дерматолог.