Почему снотворные не помогают при бессоннице

Врач, невролог-сомнолог, руководитель сомнологической службы "Унисон" Елена Царева заявила, что лекарства от бессонницы могут быть неэффективны, так как они применяются для улучшения биоритма и являются хронотропными, сообщает "Радио 1".

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"Это связано с тем, что многие препараты одобрены как лекарственные средства, поэтому и требования соответствующие, а все остальные формы мелатонина, они числятся как БАДы, соответственно требования к ним ниже",

– пояснила эксперт.

Она уточнила, что действие мелатонинов есть как короткое, так и длительное. Так, длительнодействующие средства, которые есть в России, можно купить только по рецепту врача. Врач предупредила, что в случае плохого сна необходимо идти к сомнологу и в первую очередь выполнять исследование сна, чтобы выявить нарушения, которые вызывают бессонницу.

Хроническая бессонница может быть следствием позднего приема пищи, занятий спортом перед сном или употреблением кофеина. В последние несколько лет, как отметила врач, бессонница стала фиксироваться у людей чаще. Это связано в том числе и с перенесенным коронавирусом.

"Исследования функционального МРТ показали, что зона мозга, отвечающая за сон, тоже поражается при заболевании COVID-19",

– заключила специалист.