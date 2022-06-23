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20 минут назад

Врач рассказала, почему не помогают таблетки от давления

Letidor.ru

Миллионы людей в мире страдают от повышенного артериального давления, и многие принимают специальные лекарства для контроля данного показателя. Между тем, давление после 30 и 40 лет говорит об угрозе деменции позднее в жизни. Оно увеличивает риск развития сосудистой деменции на 62%. Что делать, если таблетки для снижения давления перестали помогать, читайте в нашей новости.

Почему не помогают таблетки от давления
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Врач-терапевт Ольга Ситкина рассказала в своем Telegram-канале о том, почему специальные лекарственные средства не снижают давление. Причин может быть несколько.

Давление может не снижаться из-за с атеросклероза почечных артерий. В такой ситуации крайне сложно подобрать терапию, и гипертония называется резистентной. Нужно проверить липиды крови и назначить статины.

Ранее «Летидор» писал о том, что кардиолог объяснил, как снизить давление без таблеток.

Болезни и лекарства,
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