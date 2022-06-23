Раскрыта тайна редкого неврологического расстройства

Ученые клиники Майо обнаружили 15 дополнительных генетических мутаций в гене KCNK9, которые вызывают редкое расстройство развития нервной системы. Эти нарушения варьируются от речевых и двигательных нарушений до поведенческих аномалий, умственной отсталости и характерных особенностей черт лица. Результаты исследования, раскрывающие тайну заболевания, опубликованы в журнале Genome Medicine.

Специалисты проанализировали генетические варианты и симптомы заболевания у 47 человек с мутациями в KCNK9, связанными с синдромом импринтинга KCNK9. До сих пор было известно только об одной мутации в гене KCNK9, которая вызывает расстройство, называемое синдромом импринтинга KCNK9. Благодаря новой работе 21 семья, в которых есть родственник с генетическим вариантом KCNK9, смогла получить от специалистов окончательный диагноз.