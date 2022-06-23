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50 минут назад

Семья пообедала рыбой и заразилась редчайшей болезнью

Lenta.ru

Трое членов семьи из Австралии заразились редчайшей болезнью, пообедав блюдом из размороженной рыбы. Об этом сообщает Newsweek.

Семья пообедала рыбой и заразилась редчайшей болезнью
Фото: UnsplashUnsplash

Обратившиеся за медицинской помощью австралийцы рассказали медикам, что съели блюдо, приготовленное из королевского этелиса — рыбы семейства луциановых. Все трое испытывали сильные боли в конечностях, а у 20-летнего молодого человека моча окрасилась в коричневый цвет. Симптомы появились у них через 10 часов после застолья.

Медики пришли к выводу, что семья заразилась гаффской болезнью, при которой развивается рабдомиолиз — синдром, приводящий к быстрому разрушению клеток мышечной ткани, что может вызвать некроз и острую почечную недостаточность. Источник самой гаффской болезни точно не изучен. По одной из версий, она может вызываться попаданием в организм рыб некоторых видов спорыньи из прибрежных тростников или токсинов из некоторых видов водорослей.

В больнице врачи провели семейству курс регидротации, чтобы восполнить потерянную жидкость. Из-за того, что причина возникновения болезни неизвестна, медикам остается заниматься лечением симптомов.

Исследователи заявили, что этот случай заражения гаффской болезнью стал первым в истории Австралии. Летальность при этом заболевании составляет один-два процента.

Ранее сообщалось, что язык жительницы США стал «волосатым» и пожелтел из-за редкого неизлечимого заболевания. Выяснилось, что 24-летняя американка по имени Алисса страдает от так называемого синдрома горящего рта.

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