Врач рассказал о первой помощи при солнечном ударе

Необходимо уйти в тень и принять горизонтальное положение.
Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал доктор медицинских наук, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв.
«При солнечном ударе надо, во-первых, лежать. Выпить холодной воды. Даже протереть можно холодной водой тело. Если высокая температура, то анальгин нужно выпить. К врачу не нужно обращаться, если всё проходит в течение нескольких часов».
До этого синоптики предупредили о возвращении жары на юг и в центр России к концу июня. Температура воздуха повысится до +27…+30 градусов после выходных.
«Этот показатель выше нормы на один градус», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.