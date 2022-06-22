Доктор Мясников: газировка может стать причиной развития остеопороза

Врач и телеведущий рассказал, что злоупотребление газированными напитками увеличивает риск развития остеопороза.

Фото: © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив. © Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив.

Распространено мнение, что кости становятся хрупкими в результате старения. Но на самом деле заболевание может развиваться и в возрасте 10-16 лет, предупредил Александр Мясников в эфире передачи на федеральном канале.

Доктор советует исключить из рациона сладкие газированные напитки и отказаться от вредных привычки. Это укрепит костную массу и значительно снизит риск развития остеопороза.

Для здоровья полезно также заниматься спортом. Он объяснил, что физические упражнения имеют важное значение. Если не нагружать кости, они не будут укрепляться.

Кроме физических нагрузок, необходимо правильно питаться и есть меньше сладкого, подытожил специалист.