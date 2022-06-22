Как защититься от полиомиелита, из-за которого в Британии объявили национальное ЧП

В среду власти Великобритании объявили инцидент национального масштаба после обнаружения следов полиомиелита в канализации Лондона. С 2002 года Россия (как, впрочем, и Великобритания – с 2003) – свободная от полиомиелита страна, и все же риск мелких вспышек сохраняется. О том, чем коварна болезнь, и почему прививаться от нее по-прежнему необходимо – в материале «ФедералПресс».

Фото: Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева Фото: ФедералПресс / Полина Зиновьева

Полиомиелит в России и в мире

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В 1988 году полиомиелит был эндемичным заболеванием в 125 странах, однако благодаря усилиями ВОЗ число выявляемых случаев в мире резко сократилось – в 2019 году во всем мире было зарегистрировано всего 176 случаев заболевания диким вирусом.

С 2002 года Россия носит статус страны, свободной от полиомиелита (последний единичный случай был зарегистрирован в 2010 году), но поскольку очаги заболевания все еще регистрируются в Африке, Таджикистане, Индии и других странах, риск завоза инфекции сохраняется.

Коварная детская болезнь

Полиомиелит – смертельное инфекционное заболевание, вызываемое попаданием в организм энтеровирусов. Инкубационный период длится от 4 дней до месяца, после чего появляются характерные симптомы, напоминающие ОРВИ или гастроэнтерит – лихорадка, рвота, недомогание, сильные головные боли. Основную группу риска составляют дети до 5 лет, не привитые от инфекции либо прошедшие вакцинацию с нарушениями.

Главная опасность болезни состоит в осложнениях, среди которых – пневмония, сердечная и дыхательная недостаточность, парез кишечника и мочевого пузыря. От 5 до 10 % из числа парализованных из-за полиомиелита детей умирают вследствие наступающего паралича дыхательных мышц. Примерно в одном случае из двухсот у ребенка развивается необратимый паралич (обычно ног).

Лечение и профилактика

Полиомиелит – неизлечимая болезнь, которую можно только предотвратить. Профилактика заболевания включает в себя улучшение санитарно-гигиенических условий жизни и трехэтапную вакцинацию – в возрасте трех, четырех и шести месяцев. Ревакцинация проводится в 18 и 20 месяцев и еще раз в 6-летнем возрасте.