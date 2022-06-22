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46 минут назад

Старение мозга остановить невозможно, но есть способ избежать опасных болезней

Ferra.ru

Мозг неизбежно со временем начинает работать хуже. Однако это не так страшно, если вы знаете, как предотвратить серьёзное ухудшение памяти и других когнитивных функций, а вместе с этим - и развитие старческого слабоумия.

Как избежать опасных болезней с годами
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Для того чтобы старение мозга было здоровым, нужно придерживаться определённого режима. Это позволит избежать болезни Альцгеймера.

Например, важно включить в распорядок дня регулярную физическую активность. Помимо этого, полезным будет правильное питание, поддержание веса в пределах нормы.

Положительно влияет на здоровье мозга активная социальная жизнь, а также учёба. Особенно важно это для пожилых людей.

Летом также на каждом углу продаются свежие овощи и фрукты. Такие продукты содержат полифенолы, благодаря которым организм лучше справляется с болезнями, а состояние клеток тела в целом улучшается. Всё это способствует увеличению продолжительности жизни. Кроме того, много полифенолов можно найти в красном вине, чернике, малине, ежевике.

Существует даже специальная гимнастика для мозга. Она называется нейробикой. Она включает такие действия, как прогулка по незнакомому району, совершение покупок в другом магазине и пр.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Болезни и лекарства,
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