Как избежать опасных болезней с годами

Мозг неизбежно со временем начинает работать хуже. Однако это не так страшно, если вы знаете, как предотвратить серьёзное ухудшение памяти и других когнитивных функций, а вместе с этим - и развитие старческого слабоумия.

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Для того чтобы старение мозга было здоровым, нужно придерживаться определённого режима. Это позволит избежать болезни Альцгеймера.

Например, важно включить в распорядок дня регулярную физическую активность. Помимо этого, полезным будет правильное питание, поддержание веса в пределах нормы.

Положительно влияет на здоровье мозга активная социальная жизнь, а также учёба. Особенно важно это для пожилых людей.

Летом также на каждом углу продаются свежие овощи и фрукты. Такие продукты содержат полифенолы, благодаря которым организм лучше справляется с болезнями, а состояние клеток тела в целом улучшается. Всё это способствует увеличению продолжительности жизни. Кроме того, много полифенолов можно найти в красном вине, чернике, малине, ежевике.

Существует даже специальная гимнастика для мозга. Она называется нейробикой. Она включает такие действия, как прогулка по незнакомому району, совершение покупок в другом магазине и пр.