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8 минут назад

Калининградский венеролог рассказал, можно ли заразиться инфекциями на пляже

Клопс.Ru

Подхватить половую инфекцию с пляжного полотенца, в воде или на шезлонге практически невозможно. Таким заключением поделился с «Клопс» заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области» Константин Когут.

Можно ли заразиться инфекциями на пляже
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Можно ли подхватить инфекцию на городском пляже или в общественном бассейне?

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«Заболеваниями венерической природы заразиться в душе, бассейне или раздевалке сложно. Подхватить инфекцию, конечно, теоретически можно, но для этого нужно большое стечение обстоятельств:

зараженный человек должен оставить свежие выделения, с которыми вы тут соприкоснетесь;
  • зараженная слизь или жидкость должны незамедлительно попасть к вам в организм через слизистую или через повреждения на кожу;
  • у вас должен быть максимально ослабленный иммунитет.

То же самое можно сказать и о шансах заразиться в водоёме. Риска нет никакого», — рассказал врач-венеролог.

Какие правила осторожности все же стоит соблюдать:
  • Пользоваться только личными средствами гигиены;
  • Протирать шезлонги или пластиковую мебель антисептическим растворами;
  • Избегать контакта ничем не прикрытой кожи или половых органов с местами общего пользования:
  • лучше постелить салфетку или чистое полотенце;
  • Регулярно мыть руки;
  • В общественной душевой и раздевалке находиться в обуви, чтобы избежать риска заражения грибком стопы и ногтей;
  • Не примерять и не надевать чужие купальные костюмы и нижнее бельё, даже близких родственников.

Могу ли дети заразиться инфекциями или ЗППП, сидя на песчаном пляже без плавок?

Как рассказал врач, малыши спокойно могут играть на море без плавок и купальников — это безопасно. «Дети на море без плавок и купальных костюмов — это здорово! С точки зрения венерологии никаких проблем не будет. Ничего они там не подхватят. Среда на полотенце, лежаке, песке, тем более на солнце, очень агрессивна по отношению к бактериям. Все выделения или кровь под палящими лучами очень быстро высыхают. И под действием ультрафиолета обеззараживаются», — объяснил Константин Когут.

Можно ли заразиться, плавая в бассейне или в море?

«В море или в бассейне, если даже какой-то человек с ЗППП проплыл мимо вас, то концентрация инфекции в воде становится минимальной, риск заражения практически нулевой», — сделал вывод специалист.

Заниматься сексом на пляже негигиенично и противозаконно. Как придётся расплатиться за любовь на песчаном побережье Балтики, «Клопс» рассказали медики и полицейские.

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