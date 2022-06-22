Можно ли заразиться инфекциями на пляже

Подхватить половую инфекцию с пляжного полотенца, в воде или на шезлонге практически невозможно. Таким заключением поделился с «Клопс» заведующий амбулаторно-поликлиническим отделением ГБУЗ «Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области» Константин Когут.

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Можно ли подхватить инфекцию на городском пляже или в общественном бассейне?

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«Заболеваниями венерической природы заразиться в душе, бассейне или раздевалке сложно. Подхватить инфекцию, конечно, теоретически можно, но для этого нужно большое стечение обстоятельств:

зараженная слизь или жидкость должны незамедлительно попасть к вам в организм через слизистую или через повреждения на кожу;

у вас должен быть максимально ослабленный иммунитет. зараженный человек должен оставить свежие выделения, с которыми вы тут соприкоснетесь;

То же самое можно сказать и о шансах заразиться в водоёме. Риска нет никакого», — рассказал врач-венеролог.

Пользоваться только личными средствами гигиены;

Протирать шезлонги или пластиковую мебель антисептическим растворами;

Избегать контакта ничем не прикрытой кожи или половых органов с местами общего пользования:

лучше постелить салфетку или чистое полотенце;

Регулярно мыть руки;

В общественной душевой и раздевалке находиться в обуви, чтобы избежать риска заражения грибком стопы и ногтей;

Не примерять и не надевать чужие купальные костюмы и нижнее бельё, даже близких родственников. Какие правила осторожности все же стоит соблюдать:

Могу ли дети заразиться инфекциями или ЗППП, сидя на песчаном пляже без плавок?

Как рассказал врач, малыши спокойно могут играть на море без плавок и купальников — это безопасно. «Дети на море без плавок и купальных костюмов — это здорово! С точки зрения венерологии никаких проблем не будет. Ничего они там не подхватят. Среда на полотенце, лежаке, песке, тем более на солнце, очень агрессивна по отношению к бактериям. Все выделения или кровь под палящими лучами очень быстро высыхают. И под действием ультрафиолета обеззараживаются», — объяснил Константин Когут.

Можно ли заразиться, плавая в бассейне или в море?

«В море или в бассейне, если даже какой-то человек с ЗППП проплыл мимо вас, то концентрация инфекции в воде становится минимальной, риск заражения практически нулевой», — сделал вывод специалист.