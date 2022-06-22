Эксперты предупредили о рисках сердечного приступа

Ученые пришли к выводу, что добавки с кальцием увеличивают риск сердечного приступа.

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Так, еще в 2007 году в журнале BMJ была опубликована статья о том, что у принимающих добавки с кальцием людей наблюдается тревожная тенденция. В исследовании принимали участие люди старше 40 лет, которые принимали кальций больше года.

Частота возникновения инфаркта миокарда среди них оказалась повышенной. Ученые пришли к выводу, что прием кальция без сопутствующего приема витамина D связан с повышением риска инфаркта.

Согласно другим исследованиям, такие добавки также способствуют прогрессированию аортального стеноза, при котором сужается клапан сердца. Данная патология снижает или блокирует поступление крови от сердца к аорте и остальным частям тела, передает «МедикФорум».