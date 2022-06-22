Кардиолог предупредил о рисках инсульта из-за сидячего образа жизни

«Малоподвижный образ жизни может поставить под угрозу ваше здоровье. Каждый час, проведенный в сидячем положении в возрасте 60–70 лет, увеличивает риск инсульта на 14 процентов. Все — от просмотра телевизора до расслабления — может повысить вероятность развития тяжелого состояния. Если вы не двигаетесь в течение 13 и более часов в день, то ваш риск инсульта на 44 процента выше, как показывают исследования»,