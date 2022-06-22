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1 час назад

Кардиолог предупредил о рисках инсульта из-за сидячего образа жизни

Вечерняя Москва

Каждый час в положении сидя в пожилом возрасте повышает риск инсульта на 14 процентов. Об этом заявил кардиолог Олег Варфоломеев.

Кардиолог предупредил о рисках инсульта из-за сидячего образа жизни
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

«Малоподвижный образ жизни может поставить под угрозу ваше здоровье. Каждый час, проведенный в сидячем положении в возрасте 60–70 лет, увеличивает риск инсульта на 14 процентов. Все — от просмотра телевизора до расслабления — может повысить вероятность развития тяжелого состояния. Если вы не двигаетесь в течение 13 и более часов в день, то ваш риск инсульта на 44 процента выше, как показывают исследования»,

— предупредил специалист.

Малоподвижный образ жизни существенно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает слова Варфоломеева «МедикФорум».

До этого кардиолог Азизхон Аскаров рассказал, на какие симптомы, говорящие о проблемах в работе сердца, нужно обратить внимание. По словам специалиста, обычно болезни сердца проявляются болями в области органа или за грудиной, чаще говорят о центре грудной клетки.

Но есть и другие симптомы, указывающие на проблему. В их числе нехватка воздуха при ходьбе, сухой кашель или подкашливание, быстрая утомляемость и слабость, отеки на ногах, головокружение и обмороки.

Болезни и лекарства,
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