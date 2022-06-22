Врач назвал последствие препаратов от диабета

Доктор медицинских наук, врач-уролог Александр Говоров назвал неожиданное последствие, к которому могут приводить препараты для лечения сахарного диабета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что прием таких лекарств может быть причиной снижения мужской потенции. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Специалист предупредил, что часто прием лекарств для лечения сахарного диабета может привести к эректильной дисфункции. «Сахарный диабет травмирует сосуды, что также негативно влияет на эрекцию», — добавил он.

По словам врача, иногда эректильная дисфункция может быть первым симптомом серьезных заболеваний, причем именно уролог оказывается первым специалистом, к которому обращается мужчина.

Чтобы избежать проблем с потенцией, врач посоветовал регулярно заниматься физическими нагрузками, принимать витамин D, а также отказаться от вредных привычек — в частности, от курения и употребления алкоголя.