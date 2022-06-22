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2 часа назад

Врач назвал неожиданное последствие препаратов от диабета

Lenta.ru

Доктор медицинских наук, врач-уролог Александр Говоров назвал неожиданное последствие, к которому могут приводить препараты для лечения сахарного диабета. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что прием таких лекарств может быть причиной снижения мужской потенции. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Врач назвал последствие препаратов от диабета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Специалист предупредил, что часто прием лекарств для лечения сахарного диабета может привести к эректильной дисфункции. «Сахарный диабет травмирует сосуды, что также негативно влияет на эрекцию», — добавил он.

По словам врача, иногда эректильная дисфункция может быть первым симптомом серьезных заболеваний, причем именно уролог оказывается первым специалистом, к которому обращается мужчина.

Чтобы избежать проблем с потенцией, врач посоветовал регулярно заниматься физическими нагрузками, принимать витамин D, а также отказаться от вредных привычек — в частности, от курения и употребления алкоголя.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности препаратов от гипертонии. Специалист заявил, что некоторые лекарства из этой популярной группы также снижают потенцию.

Болезни и лекарства,Александр Говоров,Александр Мясников,
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