Врач призвала не удалять родинки лазером

Некоторые способы удаления родинок являются опасными для здоровья, сообщает «Радио 1» со ссылкой на врача-дерматовенеролога, косметолога Зою Константинову.

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По её словам, к ним относится удаление с помощью лазера, так как этот метод обугливает кожу. Из-за этого врач не может собрать необходимый материал для проведения гистологического анализа на предмет безопасности новообразования.

Константинова посоветовала для удаления родинок прибегать к микрооперации с помощью обычного скальпеля. Также безопасным методом является радиоволновое удаление.