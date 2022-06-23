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3 часа назад

Врач призвала не удалять родинки лазером

Национальная Служба Новостейиещё 1

Некоторые способы удаления родинок являются опасными для здоровья, сообщает «Радио 1» со ссылкой на врача-дерматовенеролога, косметолога Зою Константинову.

Врач призвала не удалять родинки лазером
Фото: Национальная Служба НовостейНациональная Служба Новостей

По её словам, к ним относится удаление с помощью лазера, так как этот метод обугливает кожу. Из-за этого врач не может собрать необходимый материал для проведения гистологического анализа на предмет безопасности новообразования.

Константинова посоветовала для удаления родинок прибегать к микрооперации с помощью обычного скальпеля. Также безопасным методом является радиоволновое удаление.

Напомним, людям с «красными родинками» на теле стоит обратиться к специалисту. Эти образования на коже могут оказаться опасными и характер этих «родинок» может определить во время осмотра с помощью приборов специалист.

Болезни и лекарства,
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